En Chaparral, Gobierno Petro oficializa la entrega de más de 82.500 hectáreas a comunidades rurales

El gobierno nacional oficializó la adquisición y recuperación de 82.575 hectáreas en el departamento del Tolima, en un acto que marca un hito en la implementación de la Reforma Agraria y en la consolidación de la paz territorial.

Esta jornada se adelantó en el municipio de Chaparral, en el Tolima y se materializa con la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), y la entrega de 1.773 títulos de propiedad.

“Aquí en Chaparral, quizá junto a Córdoba y Sucre, comenzó, desde el punto de vista del campesinado de Colombia, una lucha en el siglo XX que se ha extendido y ahora nos acompaña aquí en el siglo XXI. La diferencia es que esta vez la lucha campesina es victoriosa y queremos que sea así”, afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, destacó la entrega de 1.773 títulos de propiedad, la recuperación y entrega de 800 hectáreas que estaban en indebida ocupación y la constitución de la nueva Zona de Reserva Campesina.

“El sur del Tolima fue, es y siempre será de campesinos libres, de gente valiosa y rebelde que, a partir del trabajo de la tierra, ha construido el país”, enfatizó Harman.

Con la formalización de la tierra, las familias pueden acceder a créditos, proyectos productivos y programas del Estado que antes estaban fuera de su alcance.

Más que un acto simbólico, es una herramienta concreta para impulsar el desarrollo rural y garantizar que el campo siga siendo sinónimo de trabajo, identidad y progreso.

En el departamento, la administración Petro ha entregado un total de 7.272 títulos de propiedad.

Lo oficializado por el Gobierno nacional