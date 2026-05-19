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19 may 2026 Actualizado 12:16

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Santa Marta

Asegurados cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas en Puebloviejo, Magdalena

Son señalados de ingresar armados a un establecimiento de comercio y atacar de manera

indiscriminada a las víctimas.

Asegurados cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas en Puebloviejo, Magdalena/ Fiscalía

Asegurados cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas en Puebloviejo, Magdalena/ Fiscalía

Asegurados cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas en Puebloviejo, Magdalena/ Fiscalía
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Magdalena

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco de los presuntos responsables del ataque armado ocurrido el pasado 9 de mayo de 2026, en el corregimiento Palmira de Puebloviejo, Magdalena que dejó cinco personas muertas y una más herida.

Según la investigación estos hombres llegaron en motocicletas a un establecimiento de comercio y ubicaron a las víctimas, quienes estaban en el lugar departiendo y en estado de indefensión. Posteriormente, les habrían disparado y escapado del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según su posible participación, los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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