Asegurados cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas en Puebloviejo, Magdalena

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco de los presuntos responsables del ataque armado ocurrido el pasado 9 de mayo de 2026, en el corregimiento Palmira de Puebloviejo, Magdalena que dejó cinco personas muertas y una más herida.

Según la investigación estos hombres llegaron en motocicletas a un establecimiento de comercio y ubicaron a las víctimas, quienes estaban en el lugar departiendo y en estado de indefensión. Posteriormente, les habrían disparado y escapado del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según su posible participación, los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Le puede interesar:

Muere quinto herido de la masacre en Puebloviejo, Magdalena

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.