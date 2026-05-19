En Santa Marta 45 mil usuarios se movilizaron desde la Central de Transporte en este puente festivo/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Miles de viajeros llegaron y salieron de Santa Marta durante el puente festivo, convirtiendo a la ciudad en uno de los principales puntos de movilización de la región Caribe. Desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de mayo, cerca de 40 mil pasajeros transitaron por la Central de Transporte, reflejando el alto flujo de personas que aprovecharon los días de descanso para visitar familiares, realizar actividades turísticas o retornar a sus lugares de origen y trabajo tras el fin de semana festivo.

La llegada y salida masiva de usuarios se desarrolló sin mayores inconvenientes gracias a un plan de movilidad y acompañamiento vial coordinado entre las autoridades de tránsito, la Policía y organismos de control.

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Durante la jornada se implementaron acciones de orientación, vigilancia y asistencia a los pasajeros dentro y fuera de las instalaciones, con el objetivo de facilitar desplazamientos más ágiles y seguros, evitando congestiones y garantizando un retorno organizado para quienes se movilizaron durante este puente festivo.