ANT recupera y entrega más de 140 hectáreas al pueblo Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta

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La Agencia Nacional de Tierras —ANT— recuperó el predio La Cecilia, en el corregimiento Guachaca, jurisdicción de Santa Marta. El bien rural, de más de 140 hectáreas, fue entregado por la entidad al pueblo indígena Kogui para garantizar la permanencia de 20 familias en el lugar, proteger las fuentes hídricas y preservar los sitios sagrados de la Sierra Nevada.

“Este regreso al territorio representa mucho más que la recuperación de la tierra: significa volver al origen, al agua y a los sitios sagrados que sostienen la identidad y la memoria espiritual de nuestro pueblo. Son 20 familias indígenas que vuelven a habitar este espacio ancestral. Es una reivindicación histórica de los derechos de los pueblos indígenas y un acontecimiento trascendental para el fortalecimiento cultural y espiritual de la comunidad Kogui”, afirmó el gobernador del pueblo Kogui del Magdalena, Atanasio Moscote Gil.

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Las familias del pueblo Kogui beneficiadas podrán permanecer en su territorio ancestral, fortalecer sus prácticas culturales y continuar ejerciendo su rol como guardianes de la Sierra Nevada, considerada uno de los principales patrimonios ambientales y espirituales del planeta.