Entregados tres viveros bioclimáticos a instituciones educativas del Magdalena

Magdalena

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) entregó tres viveros bioclimáticos a instituciones educativas de los municipios de Santa Ana, San Zenón y El Banco, con el propósito de fortalecer los procesos de reforestación, restauración ecológica y educación ambiental en el departamento.

Esta iniciativa hace parte de una medida de compensación forestal impuesta a la empresa Afinia – Grupo EPM Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. Los viveros fueron instalados en las instituciones educativas de Barro Blanco, Tomás Herrera y Anaxímenes Torres, beneficiando a las comunidades estudiantiles y ambientales de estas zonas.

Cada estructura cuenta con un área de 120 metros cuadrados y capacidad para producir hasta 5.000 plántulas por semestre, destinadas a proyectos de reforestación con especies nativas y frutales. Además, están equipadas con sistemas de riego automatizado por nebulización y paneles solares fotovoltaicos para garantizar un funcionamiento sostenible.

Le puede interesar:

Edificio de la antigua IED La Industrial de Santa Marta camino a su restauración

Desde la comunidad educativa destacaron el impacto positivo del proyecto, especialmente en la recuperación de ecosistemas como la Ciénaga de Zapatosa. Asimismo, se anunció que será entregado un cuarto vivero bioclimático en la Institución Educativa Loma del Bálsamo, en el municipio de El Algarrobo, ampliando así las acciones de conservación ambiental en el Magdalena.