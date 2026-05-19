Policía golpea red de apuestas ilegales en Magdalena y decomisa equipos por más de $33 millones

Magdalena

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía realizaron once intervenciones en puntos clandestinos ubicados en los municipios de Fundación y Aracataca, logrando la incautación de once equipos utilizados para actividades de juegos de azar ilegales, con un valor superior a los 33 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones hacen parte de un macro operativo que comenzó en marzo en el municipio de Plato y que ya deja un balance de ocho personas capturadas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, registrándose detenciones en Fundación, Pivijay, Guamal, Santa Ana y Chibolo.

Le puede interesar:

Capturadas 27 personas en Santa Marta por delitos sexuales y violencia intrafamiliar

La Policía advirtió que estos puntos de apuestas funcionan sin autorización y generan pérdidas estimadas en más de 180 millones de pesos, recursos que dejan de ingresar al sector salud y otros programas destinados al bienestar de los ciudadanos.