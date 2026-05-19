Policía golpea red de apuestas ilegales en Magdalena y decomisa equipos por más de $33 millones
Las autoridades indicaron además que estos puntos de apuestas ilegales afectan los recursos destinados al sector salud, generando pérdidas que superarían los 180 millones de pesos.
Magdalena
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía realizaron once intervenciones en puntos clandestinos ubicados en los municipios de Fundación y Aracataca, logrando la incautación de once equipos utilizados para actividades de juegos de azar ilegales, con un valor superior a los 33 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones hacen parte de un macro operativo que comenzó en marzo en el municipio de Plato y que ya deja un balance de ocho personas capturadas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, registrándose detenciones en Fundación, Pivijay, Guamal, Santa Ana y Chibolo.
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La Policía advirtió que estos puntos de apuestas funcionan sin autorización y generan pérdidas estimadas en más de 180 millones de pesos, recursos que dejan de ingresar al sector salud y otros programas destinados al bienestar de los ciudadanos.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...