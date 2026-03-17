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17 mar 2026 Actualizado 02:32

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Medellín

Cerca de 8 mil personas, entre funcionarios y ciudadanía, están afectadas por la minga indígena

En el lugar permanecen alrededor de 500 indígenas, muchos de ellos menores y mujeres embarazadas.

Policía en minga indígena La Alpujarra- foto cortesía

Policía en minga indígena La Alpujarra- foto cortesía

Medellín

Continúa la minga indígena en los alrededores de La Alpujarra, en el centro de Medellín; según la estimación de las autoridades, allí permanecen unas 500 personas entre menores y mujeres embarazadas que afectan el normal desarrollo de las actividades públicas de los funcionarios y la ciudadanía.

Ante esta situación, las autoridades de Medellín informaron que se desplegaron 300 policías en el sector con la intención de impedir alteraciones al orden público en el lugar que concentra las principales sedes institucionales de la ciudad.

También se estima que esta protesta de la comunidad indígena del municipio de Mutatá, en el Occidente de Antioquia, está afectando a unas 8 mil personas, entre funcionarios y ciudadanía que acude al lugar a realizar diversas diligencias en la alcaldía, gobernación y palacio de justicia.

Las comunidades indígenas instalaron carpas, hamacas y otros implementos para permanecer en el lugar mientras sus gobernadores acuerdan una solución con las autoridades departamentales.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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