Cerca de 8 mil personas, entre funcionarios y ciudadanía, están afectadas por la minga indígena

Medellín

Continúa la minga indígena en los alrededores de La Alpujarra, en el centro de Medellín; según la estimación de las autoridades, allí permanecen unas 500 personas entre menores y mujeres embarazadas que afectan el normal desarrollo de las actividades públicas de los funcionarios y la ciudadanía.

Ante esta situación, las autoridades de Medellín informaron que se desplegaron 300 policías en el sector con la intención de impedir alteraciones al orden público en el lugar que concentra las principales sedes institucionales de la ciudad.

También se estima que esta protesta de la comunidad indígena del municipio de Mutatá, en el Occidente de Antioquia, está afectando a unas 8 mil personas , entre funcionarios y ciudadanía que acude al lugar a realizar diversas diligencias en la alcaldía, gobernación y palacio de justicia.

Las comunidades indígenas instalaron carpas, hamacas y otros implementos para permanecer en el lugar mientras sus gobernadores acuerdan una solución con las autoridades departamentales.