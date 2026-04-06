1.200 comparendos y más de 70 capturas: el balance de la Policía de Barranquilla en Semana Santa

La Policía, en coordinación con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, presentó un balance positivo en materia de seguridad durante la Semana Santa 2026.

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Los casos de lesiones personales, según las autoridades, evidencian una reducción significativa, con una disminución del 85%.

El hurto a personas presenta una caída, con una reducción del 92%; el hurto a comercio presentó una reducción del 87%, y el hurto a motocicletas registra una disminución marcada, con una reducción del 96%.

Materia de seguridad

En cuanto a los resultados operativos, se realizaron 77 capturas, de las cuales 71 fueron en flagrancia y 6 por orden judicial.

Además, se incautaron 12 armas de fuego y 165 armas blancas; se recuperaron 2 vehículos y 3 motocicletas. La labor preventiva también fue destacable. El Centro Automático de Despacho (CAD) recibió un total de 24.075 llamadas, de las cuales 1.309 fueron por riñas y 543 por alteraciones a la tranquilidad pública.

“Como parte de los controles, se realizaron 6 desmontes de equipos de sonido tipo pick-up; se impusieron 1.287 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801), y 606 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por alteraciones al orden público. En cuanto al flujo vehicular, se contabilizó el ingreso de 261.335 vehículos al área metropolitana y la salida de 273.237, lo que demuestra una movilidad fluida y controlada durante toda la temporada”, señaló el comunicado de la Policía.

El general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Los resultados alcanzados durante esta Semana Santa son reflejo del trabajo articulado con las autoridades locales y el acompañamiento de la comunidad. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y continuaremos desarrollando acciones estratégicas para garantizar la tranquilidad de todos los barranquilleros”.