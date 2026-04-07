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07 abr 2026 Actualizado 01:46

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Barranquilla

Sectores del norte de Barranquilla sin energía este martes 7 de abril: horario de suspensión

La empresa Air-e Intervenida indicó que se habilitará un punto de conexión de red eléctrica.

Efraín

Barranquilla

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que, para este martes, 7 de abril se llevará a cabo un punto de conexión de red eléctrica que obligará la suspensión del servicio de energía en el norte de Barranquilla.

Para el desarrollo de las obras es necesario suspender el suministro de energía en las calles 99A a la 99B, con las carreras 57 a la 64A, entre las 9:00 de la mañana y las 5:05 de la tarde.

Adicionalmente, para facilitar las maniobras se realizarán breves cortes de energía en el horario de 8:31 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 5:05 de la tarde a 5:40 de la tarde en el sector de la calle 96 a la 100, con las carreras 58 a la 65.

Mientras tanto, se realizarán trabajos para la energización de un transformador entre las 2:05 de la tarde y las 3:55 de la tarde que requiere la suspensión del servicio de energía entre las carreras 46 y 53, entre la calle 110 y el cementerio Jardines del Recuerdo en Puerto Colombia; carrera 51B, entre los kilómetros 5 y 7.

Sin luz en Puerto Colombia:

Por otro lado, para la instalación de un poste y obras complementarias se suspenderá el suministro de energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, que obliga a suspender el servicio en la zona urbana y rural del corregimiento de Leña, sectores y zonas aledañas a la vía Candelaria – Leña.

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