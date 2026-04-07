Sectores del norte de Barranquilla sin energía este martes 7 de abril: horario de suspensión
La empresa Air-e Intervenida indicó que se habilitará un punto de conexión de red eléctrica.
La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que, para este martes, 7 de abril se llevará a cabo un punto de conexión de red eléctrica que obligará la suspensión del servicio de energía en el norte de Barranquilla.
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Para el desarrollo de las obras es necesario suspender el suministro de energía en las calles 99A a la 99B, con las carreras 57 a la 64A, entre las 9:00 de la mañana y las 5:05 de la tarde.
Adicionalmente, para facilitar las maniobras se realizarán breves cortes de energía en el horario de 8:31 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 5:05 de la tarde a 5:40 de la tarde en el sector de la calle 96 a la 100, con las carreras 58 a la 65.
Mientras tanto, se realizarán trabajos para la energización de un transformador entre las 2:05 de la tarde y las 3:55 de la tarde que requiere la suspensión del servicio de energía entre las carreras 46 y 53, entre la calle 110 y el cementerio Jardines del Recuerdo en Puerto Colombia; carrera 51B, entre los kilómetros 5 y 7.
Sin luz en Puerto Colombia:
Por otro lado, para la instalación de un poste y obras complementarias se suspenderá el suministro de energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, que obliga a suspender el servicio en la zona urbana y rural del corregimiento de Leña, sectores y zonas aledañas a la vía Candelaria – Leña.