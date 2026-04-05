“Nosotros somos más acción y menos discurso”: Char responde a críticas sobre pavimentación de vías

El alcalde Alex Char lanzó fuertes críticas a quienes cuestionan su programa de pavimentación de vías. Manifestó que su administración es “más acción y menos discurso”.

Durante la entrega de nuevas vías en el barrio Los Trupillos, al sur de Barranquilla, el mandatario distrital dijo que muchos de sus “enemigos políticos” no le mejoran la calidad de vida a las personas.

Cuestionó que tienden a extenderse en discursos que no traen beneficio a la ciudadanía, y, además, aseguró que sus críticos para “la politiquería sí son buenos”.

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“Algunos políticos enemigos míos, cada día son menos, afortunadamente. ¿No les gusta que yo pavimente vías? Imagínate tú. No, no, es que yo soy el alcalde del cemento, porque pavimento vías. Yo quisiera saber si ellos quisieran vivir en una casa que no tiene vías enfrente. Ah, eso sí es sabroso. Para la politiquería sí son buenos", dijo.

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Hay que indicar que Char ya ha lanzado varias críticas al Gobierno Nacional, hace semanas indicó que la Aerocivil no realiza un buen trabajo en la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz, y la más fuerte cuando no estuvo de acuerdo que fueran traslado alias “Castor” y “Digno Palomino” a cárceles de Barranquilla.