Escándalos: ofrecimientos e interceptaciones

En Hora20, el análisis a los escándalos, interceptaciones y ofrecimientos que ocupan la agenda. Unas supuestas chuzadas a un candidato a la presidencia, lo que esto revelaría sobre el manejo de la inteligencia en el Gobierno y la polémica que se ha generado. También el análisis al escándalo que vincula al director de la inteligencia ofreciendo beneficios judiciales al zar del contrabando, misma figura señalada de intentar entrar dineros ilícitos a la campaña Petro presidente.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Silva, exministro de Defensa, exembajador en Washington, empresario y columnista en Cambio, resulta impresionante que el primer presidente de izquierda, que siempre ha acusado a la derecha de utilizar la inteligencia para perseguir, confirme que este gobierno lo hace, “esta información se utiliza con propósito político-electoral al utilizar información privilegiada del Estado e interviene en política con propósito de favorecimiento a Cepeda”. Remarcó que el presidente ha usado el poder del Ejecutivo para actuar de manera persecutoria, “lo hizo con la Superintendencia de Industria, lo hizo con la inteligencia al poner a sus amigos del M-19 para protegerlo a él”. Por otro lado, dijo que lo más importante es para qué se usa la información, “la usa para atentar contra la moral y la reputación de un candidato. Si él fue víctima de persecuciones, está haciendo lo mismo que denunció por décadas; están usando las mismas herramientas”.

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, planteó varios escenarios ante la polémica por supuestas interceptaciones, “si el presidente tiene la razón, supondríamos que recibió un informe donde constan pruebas de conversaciones entre Abelardo y los hermanos Bautista. Puede que se grabara y se filtrara, puede que una de las partes sea agente de inteligencia o una chuzada; son todas hipótesis”. Detalló que es grave que se utilice la inteligencia con este tipo de propósitos y sin orden judicial o sin los propósitos de la inteligencia, por otro lado, dijo que si Abelardo se reúne con los Bautista, también es grave, “si es falso y no existe la conversación, también es grave porque la inteligencia se utiliza muy mal y también se le miente al presidente”.

Manifestó que lo ocurrido devela que la comunidad de inteligencia está rota y muy mal manejada, “si hay poca verificación, esto todavía es más grave, eso ratificaría ese mal manejo de la inteligencia. Podrían estar pasando muchísimas cosas”.

Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que si el presidente recibe un informe de inteligencia, donde no se mencionan interceptaciones o chuzadas, significa que el presidente recibe información de todos lados y sobre diversos temas, “el presidente no haría esa afirmación si no está seguro. Si un candidato tiene conversaciones con quien procesa información electoral, eso sería gravísimo y atentaría contra la democracia”. Remarcó que la Ley de Inteligencia dice que está para proteger fines sociales del Estado y la democracia, “si el presidente tiene la información, su deber es mostrarlo y decirlo. Un candidato no puede negociar con quien procesa las elecciones”.

Sobre el caso de ‘Papá Pitufo’, aseguró que no hubo financiación irregular en 2022 en la campaña de Gustavo Petro, incluso, recordó que se ordenó devolver la plata de Papá Pitufo. No obstante, dijo que Jorge Lemus no tenía competencia para hacer ofrecimientos legales a Pitufo, esa competencia es de Fiscalía, “acá hace falta que se cuenten muchas verdades. Una cosa es la campaña presidencial de Cepeda, que no tiene nada que ver con ese tema; desde la oposición se ha intentado asociar estos temas”.

Carlos Augusto Chacón, abogado y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, recordó que Wilmar Mejía, la persona que sale a justificar al presidente, es un señor que tuvo que salir de su cargo en la DNI porque la Fiscalía investiga sus presuntos vínculos con Calarcá, “se utiliza aparato de inteligencia del Estado para acosar a un candidato, si es que así lo hicieron. Si no lo hicieron, esto es la ratificación de que el presidente participa en la campaña. Lo grave es que no va a pasar nada; si un jefe de Estado tiene esa información, debe proceder por canales institucionales y que se hagan las investigaciones”.

Planteó que en pleno 2022 se advertía sobre cómo la Ley de Paz Total se utilizaría para otras cosas, como ofrecer privilegios a personas que no son elegibles para recibir beneficios, “sí era verdad lo que advertimos, porque ¿qué hace un funcionario como Lemus teniendo esos diálogos de otorgar beneficios a Papá Pitufo, cuando eso corresponde a la Fiscalía. Queda la sensación de que lo invitaban a hacer declaraciones de ciertas personas que pudieran ser utilizadas políticamente y se buscaba beneficiarlo vía Paz Total”.