Constituyente, divisiones y posturibismo: las banderas a cuatro semanas de las elecciones

En Hora20 el análisis a las banderas que se agitan a cuatro semanas de la elección presidencial, los desafíos que enfrentan los candidatos y las ambigüedades en las que caen candidatos presidenciales. Hablaremos del potsuribismo, de la constituyente que mueve el gobierno nacional y las peleas que se reeditan a pocos días de la elección de un nuevo presidente.

Lo que dicen los panelistas

José David Riveros, abogado, exsecretario de Gobierno de Bogotá y consultor, planteó que la discusión a cuatro semanas se concentra en quién será el segundo de cara al balotaje, “Cepeda será el primero y con una ventaja importante, pero Paloma queda en una controversia difícil: tratar de ser de centro, pero sin alejarse del uribismo”, un escenario, que considera, le ha costado a la candidata. Frente al tema de constituyente, dijo que también puede alejar al centro de Cepeda, “ese tema es una línea roja que le han tratado de poner varios y él no se lo deja poner”. De otro lado, dijo que esta idea puede crecer, “hay un elemento electoral con sacar ahora la constituyente. Él no necesita firmas, él puede ir a presentarlo mañana al Congreso, entonces lo que hace es mover sus bases a ver qué pasa. Si Petro llega con 5 millones de firmas y Cepeda es presidente, ¿la primera actuación de Cepeda es una traición a Petro de archivar la constituyente? Hay combinación de todo: mover masas y poner agenda. Si Cepeda es presidente no creo que le diga que no a Petro”.

Sobre la derecha, dijo que a la derecha le toca pensar un posturibismo por un asunto generacional, “Uribe dejó la presidencia hace 16 años. Los menores de 35 años no votaron en elecciones de Uribe como candidato. Todo colombiano menor de 30 tiene referencias sobre Uribe y no la adoración u odio por el expresidente. A la derecha le toca empezar a pensar un posturibismo, así gane esta elección”.

Para Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación,Paloma Valencia es la candidata con más desafíos, “debe consolidar apoyos de centro y al tiempo perdió la narrativa pública de ser distinta a la clase política porque la clase política adhirió y esa narrativa la capitalizó Abelardo”. En ese sentido, planteó que le diría a la candidata que en el mundo la identidad política es menos importante que la personalidad, “ella ha cometido un error sistemático porque cada vez que es ella y pone la cara, echa para atrás cuando recurre a Uribe. Acudir a Uribe le resta personalidad, pero la mayoría de los liderazgos en el mundo no son liderazgos que se destaquen por personalidad débil. Ella misma se disminuye en su personalidad”.

Frente a la constituyente dijo que es una narrativa concreta y en la que cabe todo el discurso del presidente Petro, “insiste en que no lo dejaron hacer reformas, dice que la representación es insuficiente y permite que la izquierda tenga una bandera, entonces es poderoso como recurso narrativo”. Frente al posturibismo, señaló que Abelardo de la Espriella es un producto performado, “no veo una derecha abelardista, eso lo veo en el escenario global porque a él lo buscan para tener un libreto que él lee, es la misma receta para cada país: menos Estado, solo justicia, seguridad y agenda libertaria”. En ese sentido resaltó que la derecha institucional que estaba en el pacto liberal y creía en el orden del Estado, en la separación de poderes y donde había burocracia, ahora se enfrenta a esta nueva derecha que disrumpe en la tradición del orden liberal.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, resaltó que en la recta final de la campaña se han consolidado tres visiones: primero, que pese al descontento con Petro, el candidato Cepeda logra capitalizar la aprobación del Gobierno, “la campaña de Cepeda no ha sido carismática, pero mantiene posición importante en encuestas”. Segundo, la forma como se consolida la propuesta de Paloma Valencia con un pequeño desplazamiento hacia el centro, “lo cual le sirvió pero se estancó. Le pasa lo que he ocurría a Fajardo frente a la segunda vuelta”. En tercer lugar, dijo que Abelardo ha hecho campaña exitosa e interesante porque viene de ser desconocido, “tiene popularidad, pero si bien le puede alcanzar para pasar a segunda, no le alcanza para la Presidencia”.

Planteó que insistir en la constituyente puede funcionar, “si Cepeda gana las elecciones y en el momento en que las crisis se profundicen, eso lleve a la ciudadanía a situación de desespero y nos vendan la constituyente como salida”. De otro lado, planteó que se ve nuevo bipartidismo en Colombia, “una parte aglomerada en el Pacto y otra parte en lo que queda del uribismo o el posturibismo o nueva derecha”.

Para Andrés Caro, abogado y subdirector de la Fundación para el Estado de Derecho, el gran reto de Paloma es robarle votos a Abelardo, “pero no sé en qué medida está en el peor de los mundos posibles. Si para robarle votos debe ser más dura en seguridad y ganar en su base o tal vez se va otro voto hacia Claudia, Fajardo o los indecisos, “la derecha está dividida y Paloma y Abelardo hacen campaña entre los dos y Cepeda está de puntero”. En el tema de constituyente, dijo que este asunto se convirtió en una apuesta personal, “ahora el presidente ve encuestas y entonces piensa que pueden poner presidente y agenda para los próximos 30 años. Petro trató construir movimiento sobre el petrismo y muy monolítico, por la dinámica electoral y el golazo de la subida del salario mínimo, los astros se le alinean en el corto plazo”.

De otro lado, dijo que algo de posturibismo en el fenómeno de Abelardo, “Uribe ha perdido poder en esta contienda y Abelardo la empata o le gana por un poco. El Centro Democrático hoy es el único partido de la derecha en Colombia, en las últimas elecciones ganó fuerza, no tiene 25 escaños, pero sí es la segunda fuerza más importante y está unificada en Uribe”.