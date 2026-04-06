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06 abr 2026 Actualizado 17:18

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¿Existe una orden en la DNI para interceptar conversaciones de De la Espriella? Habla exfuncionario

Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló en 6AM W sobre las supuestas interceptaciones de las que habló el presidente Gustavo Petro.

¿Existe una orden en la DNI para interceptar conversaciones de De la Espriella? Habla exfuncionario

¿Existe una orden en la DNI para interceptar conversaciones de De la Espriella? Habla exfuncionario

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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