¿Existe una orden en la DNI para interceptar conversaciones de De la Espriella? Habla exfuncionario
Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló en 6AM W sobre las supuestas interceptaciones de las que habló el presidente Gustavo Petro.
¿Existe una orden en la DNI para interceptar conversaciones de De la Espriella? Habla exfuncionario
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...