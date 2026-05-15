Estrategias de campaña a dos semanas de las elecciones: ¿qué buscan los candidatos?

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones la mirada de los estrategas y expertos en comunicación política cuando faltan dos semanas para la elección presidencial para entender qué está pasando en esta recta final de la campaña, cómo avanzan las distintas candidaturas, los retos que se enfrentan y los mensajes que lanzan desde las distintas campañas. Una mirada también al liderazgo consolidado de Iván Cepeda, las polémicas que rodean a Abelardo de la Espriella y los desafíos de Paloma Valencia y el centro político.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, exalto consejero presidencial para las comunicaciones y consultor, planteó que en los ciclos de campaña el momento que se vive es álgido, “hay que robustecer y consolidar la narrativa y eso toca verlo cuando miramos el caso de Abelardo de la Espriella y sus salidas de tono respecto a las mujeres y sus genitales, él busca proyectarse como el macho alfa, que controla todo y que hace de su virilidad su máxima característica buscando ser el papá que asume todas las responsabilidades”. Detalló que Paloma tiene el problema del equilibrio por convocar al centro y mantener sus raíces uribistas, “pero es interesante que ella retome por primera vez la narrativa de la mujer como mujer presidente”. Por el lado de Cepeda dijo que él sigue en un momento difícil por el deterioro del orden público, “eso le abre un flanco de ataques porque dicen que es demasiado generoso con los movimientos armados”.

Para Carolina Nieto, estratega en asuntos corporativos y públicos, estamos en un escenario donde todavía no hay decisiones, “sabemos que hay un candidato que pasará a la segunda vuelta, pero en estos 15 días lo que primará son las emociones; esta semana vimos una emoción que sí le hace mella a Abelardo, el 65% de los indecisos son mujeres y esta semana la emoción fue de mucha frustración”. Reiteró que durante estas dos semanas se despertarán emociones, como la de esperanza que representaría Paloma Valencia con la bandera de ser mujer.

Detalló que lo ocurrido con Abelardo de la Espriella no sorprende, “la mujer que está con él ya sabe cómo es. Pero hay mujeres indecisas que ven estos temas y se ponen en una balanza”.

Augusto Reyes, estratega político y director de Poder&Poder, manifestó que el panorama está “jodido”, “pasamos de la fiesta electoral donde hay debates y alegría a un entretenimiento electoral que se ve reflejado en el episodio de Abelardo de la Espriella con las mujeres, las entrevistas de Westcol y los hechos surrealistas que han acompañado la campaña”. dijo que si bien no se tiene una bola de cristal para determinar qué puede pasar en los próximos 15 días, sí estamos en una recta final en la que puede ocurrir algo fatal, un escándalo que explota o donde el mínimo error hace que se caiga una candidatura o se pierda votos.

Sobre el liderazgo sostenido de Iván Cepeda en encuestas, dijo que el candidato real es Gustavo Petro y que Cepeda solo es el candidato legal, “Petro no está derrotado y la polarización sí existe y hay un porcentaje que respalda este proyecto”, por otro lado, dijo que la gente tiende a confundir indecisos con el centro, “eso es una mentira. El indecisos es volátil, igual al centro. Pero el centro en esta elección en un gran porcentaje ya tiene una posición”.

Ángel Beccassino, estratega, consultor y experto en comunicación política, resaltó que el impacto de la falta de debates deja a la gente delante de la publicidad y de lo que dejan las entrevistas, “los que sueltan los candidato en las entrevistas no genera clima emocional que deberá protagonizar en el momento de la elección”. Detalló que la indecisión no está marcada por un centro, pero sí por el miedo, “hay un 30% de gente que tiene miedo por los polos de la polarización, particularmente Cepeda y Abelardo”. Sobre las polémicas del candidato De La Espriella, dijo que sus comentarios cumplen la función de ratificar a la persona que se ha construido, “en este momento ese personaje está a unos 5 puntos por encima de Paloma porque el gran tema es quién acompaña a Cepeda en segunda”.

En cuanto al liderazgo de Cepeda, dijo que este se soporta en Gustavo Petro, “lo de Roy tiene que ver con Petro, él dio la orden de destruir a Roy y funcionó porque él tiene un peso muy grande: 30 a 35% del electorado, por otro lado, Cepeda proyecta antigüedad, es un candidato de otra época y proyecta serenidad y ese mensaje es de calma, así como Paloma acumula calma sobre escenario y no la irritación de los otros”.

Para Luis David Duque, estratega de la campaña de Paloma Valencia, consultor, y director de Buró, las encuestas son una pieza publicitaria más y no una herramienta metodológica para tomar decisiones, “hay candidatos que tratan de consolidarse en su electorado como Abelardo, mientras nosotros intentamos consolidarnos en otros espectros”. Frente a lo que ocurre en el centro, dijo que él sí cree que Fajardo y Claudia López darán en una sorpresa y que tendrán una votación más alta que la que reflejan las encuestas.

Sobre lo que ocurre en la campaña de Paloma Valencia, dijo que hay enormes desafíos, “se tomó la decisión de jugar al equilibrio y todos saben que Cepeda es el peor enemigo para Paloma. Abelardo es el por segundo enemigo de Paloma; todos están con el foco en Paloma. La apuesta es conquistar a indecisos porque para qué hablarle al 35% de Cepeda o al votante de Abelardo, hay que hablarle al indeciso”.

Precisó que desde la campaña de Paloma Valencia no se está usando el concepto de la Patria Milagro, propio de la campaña de Abelardo de la Espriella y sobre el cual circuló esta semana una publicación en redes como si la campaña de Valencia retomara esa idea, “eso lo hizo la campaña de Abelardo, eso no hace parte de campaña de Paloma y no sabemos si es una estrategia del otro lado”.