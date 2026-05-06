Política fiscal, crecimiento económico y empleo: hablan los asesores de campañas

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones el análisis con los asesores programáticos en asuntos económicos de las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes plantearon cómo enfrentarán el creciente déficit fiscal, la necesidad de más recursos y si acudirán a recortes que afecten programas sociales.

También la respuesta a cuál será la receta para garantizar crecimiento y desarrollo económico, el papel de varios sectores industriales y el futuro del gas, petróleo y la generación de energía en el país.

Lo que dicen los panelistas

Juan José Echavarría, asesor de la campaña de Sergio Fajardo y exgerente del Banco de la República, explicó que Colombia tiene uno de los mayores déficits del mundo y una deuda muy alta, “es claro que sin un programa de ajuste fiscal, difícilmente tendremos crecimiento económico. La regla fiscal para los próximos años es fijar un gasto público que no crece en términos reales, sólo crece sobre inflación. Necesitamos ayuda de organismos internacionales y dejar de subsidiar estratos 5 y 6 en IVA, eso da más de 3 puntos del PIB”. Además, detalló que si se crece más y las tasas bajan, se podría llegar a un ajuste de 3,5 puntos del PIB.

Comentó que se debe reactivar petróleo y gas, “donde tenemos un potencial gigante. Sí planteamos pilotos de fracking, no hay certeza de que eso vaya a terminar bien. El fracking permitió gas barato en EE. UU. y reemplazó al carbón”. De otro lado, dijo que se necesita un plan de gobernanza de Ecopetrol, “también hay que llegar con plan de choque para enfrentar El Niño y permitir que entren los proyectos porque en cinco años ha entrado muy poco en funcionamiento”.

Para Mauricio Cárdenas, asesor de la campaña de Paloma Valencia, exministro de Hacienda y de Minas, se requiere un nuevo gobierno que ponga la casa en orden, “el ajuste fiscal que proponemos es uno que paguen los políticos y corruptos, hay que acabar con empleo militante: 190 mil contratistas en 2025 que costaron $8 billones, todo a cambio de votos, hay que reducir fondos como el del MinInterior, un fondo que se pensó para comprar cámaras de seguridad y terminó en obras que se miden en billones, que no se han ejecutado”, en ese sentido, dijo que hay que hacer un ajuste que no pague el ciudadano, “el plan de ajuste fiscal hace que lo que paga el gobierno de intereses pase de un 14% anual al 11%, nos ahorramos billones en intereses”. En conclusión, dijo que el recorte deberá ser de $40 billones: 8 de empleo militante, $1 de MinIgualdad, $4 de empadronamiento y $10 en menor pago de intereses sobre deuda. De otro lado, dijo que se impulsará una reforma tributaria para bajar el impuesto de renta del 35 al 30%.

Por último, advirtió que EE. UU. le puede dar al país crédito directo o vía órganos multilaterales al 4% y no al 14%, como pagamos hoy, “nos van a dar deuda barata y nos podemos ahorrar hasta $10 billones”.

Miguel Gómez Martínez, asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella, expresidente de Bancoldex y Fasecolda, aseguró que quien llegue al gobierno solo podrá ajustar, “no hay salida distinta a una política de austeridad porque en los próximos cuatro años será necesaria una política de austeridad”. También comentó que es importante un proceso de modernización de la DIAN, aplicar inteligencia artificial y hacerle seguimiento al dinero, además, anunció que desde la SAE se debe trabajar en subastas para vender los bienes que representan billones de pesos en activos.

En términos de generación de empleo, dijo que el problema real del empleo es la baja productividad del empleo, “tenemos deficiencia en formación para el trabajo, es deficiente porque está atada a un modelo educativo obsoleto y tenemos más empleo en el sector público que en ; nos llenamos de burocracia y al tiempo, el país se desindustrializa. “

Juan Mauricio Ramírez, asesor de la campaña de Claudia López, exsecretario de Hacienda de Bogotá y exsubdirector del DNP, aseguró que la crisis fiscal requiere avanzar en tres frentes: aumentar ingresos, reducir gasto y acelerar crecimiento económico, “con solo ajustar el gasto no será posible cerrar la brecha porque será clave la certidumbre y mantener confianza”. Detalló que para Claudia López es importante presentar una reforma tributaria para los cuatro años con el fin de poder generar ingresos, “el crecimiento es mediocre en lo que va del Gobierno. Pero lo peor es la caída del crecimiento potencial porque la inversión ha caído a mínimos y llevamos 20 años con una productividad que no crece”. En cuanto al IVA, propuso una reducción del 19% al 15% y aumentar la tarifa preferencial del 5% al 10%, así como reducir el número de bienes exentos y un pago compensatorio a hogares vulnerables. Frente a la renta corporativa, dijo que se debe bajar, pero en el momento en el que haya un mayor crecimiento del PIB.

Sobre el sector minero-energético, dijo que hay que reactivar exploración y producción de gas y petróleo con fracking bajo responsabilidad y con tecnología mejorada, “no son pilotos, es mirar cada proyecto. También hay que meterle la mano a licenciamiento y proponemos un modelo con comunidades, donde tenga participación directa en proyectos energéticos”.