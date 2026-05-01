Elecciones 2026: ¿Qué revela la tendencia que marcan cuatro encuestas?

En Hora20 el análisis a una nueva serie de encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. El debate sobre la ficha técnica y lo que nos dice la forma como se hacen hoy las encuestas y el reflejo en los resultados. Después, lo que dicen estas mediciones: los que lideran, los que están estancados, los que caen y los que se alejan de alguna posibilidad de llegar a la presidencia. El análisis a lo que viene para la contienda y el efecto en las estrategias del próximo mes.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, consultor en comunicaciones y exalto consejero presidencial para las comunicaciones y politólogo, manifestó que la nueva ley de encuestas obliga a incluir más municipios y tener un tipo de municipios en específico, “tenemos más información y con más cobertura, pero no se pueden hacer cruces”. Por otro lado, dijo que hay unos grandes hechos que son incuestionables, “todas las encuestas señalan una ventaja de Cepeda, el empate en derecha y el centro está desaparecido”. También dijo que todos los sistemas tienen más y menos, “se puede debatir sobre los mejores o los menos buenos, pero hay que entender que hoy en día en el mundo entero las encuestas pasan por una situación compleja porque aproximarse al ciudadano es cada vez más difícil”.

En cuanto a los números de Iván Cepeda en las encuestas, dijo que sí se transfiere popularidad del presidente a Cepeda y la decisión de políticas como el salario mínimo, “se ve una correlación alta entre favorabilidad de Petro e intención de voto de Cepeda”. También advirtió que la dinámica política en segunda vuelta cambia radicalmente frente a la primera vuelta, “una vez pasa se baraja de nuevo. Pensar en una encuesta de hoy para predecir una segunda vuelta es pedirle peras al olmo”.

Para Augusto Reyes, consultor, estratega político y director de Poder&Poder, hay desafío en los punteros y de todos a disputarse una masa crítica indecisa, “eso pertenece mucho al centro, que todavía no está radicalizado a la izquierda o a la derecha, pero que en el movimiento pendular puede que apoye a la derecha tras haber votado por Cepeda hace cuatro años”. Remarcó que el centro sí existe, “pero etiquetarse no es la salida, hay una masa crítica que no le gusta estar ni en la derecha ni en el centro”. Sobre el centro también dijo que es desafortunado que ese sector no entienda que a ellos también les toca radicalizarse y tener narrativa clara, “más allá de decir que no son izquierda o derecha, pero tienen que decir cuál es la agenda programática y emocional”.

Frente a Iván Cepeda, dijo que él tiene una gran dificultad porque no logra conciliar lo que sí logró Petro hace cuatro años, “él le transfiere sus éxitos, pero Cepeda no agita como Petro; la dificultad de Cepeda es que no tiene capacidad ni templanza de Petro”.

Lariza Pizano, politóloga, columnista en El Espectador y periodista, advirtió que hoy tenemos mediciones relativamente similares, “hace unos años veíamos unas grandes diferencias y hoy vemos a un Cepeda liderar en todas las encuestas, le sigue un bloque donde Abelardo lidera y hay una fragmentación con Paloma, pero Cepeda casi que los dobla, “en tres encuestas, el porcentaje de gente de centro es bajo, es 10 o 12%, y el estancamiento de Paloma frente a Abelardo puede ser el movimiento de Paloma hacia el centro y la llegada de Oviedo; siento que la gente no está en plan de ser de centro, se toman decisiones por un lado o por el otro”.

Apuntó que más que la derecha, el centro se lo chupa la izquierda, “uno siente que el Verde, que fue un partido de centro mientras existió, hoy está cooptado por el Pacto y eso genera fortaleza en campaña de Cepeda”. En se sentido, advirtió que al centro le falta narrativa clara frente a qué representa, más allá de no estar en los extremos, “las figuras del centro han estado en muchos lugares, por ejemplo, la gente de la Coalición Centro Esperanza ha estado en varios lugares”.

Ricardo Ruiz, politólogo, analista de datos y asesor de política pública, comentó que si hay algo que replanteó el escenario de encuestas a partir de la ley, es el impacto que tiene el muestreo. “con la nueva ley las encuestadoras deben replantear el muestreo, lo cual lleva a que hoy haya diferencias, pero no tan grandes, “la diferencia entre Paloma y Abelardo es sobre pocos puntos. Es ver el comportamiento de tendencias que nos da dentro de las encuestas. En todas las encuestas la izquierda lidera y hay una disputa en la derecha, mientras que el centro disminuye”.

Comentó que hace cuatro años Petro lo medían en 40, para la primera vuelta y terminó en la votación con un porcentaje similar, “en ese sentido, Cepeda sacará una votación sobre el 40%, pero es difícil tener aspiraciones de ganar en primera vuelta”. Finalmente, dijo que no es amigo de las encuestas que plantean escenarios de segunda vuelta antes de la primera, teniendo en cuenta que el escenario es volátil y que la realidad del voto de centro, el cual resulta decisivo, es muy importante en términos de atención por los cambios que tiene en el panorama político.

Pascual Gaviria, abogado, periodista y director de UniversoCentro, detalló que la encuesta de Invamer puso a pensar si es posible un triunfo de Cepeda en primera vuelta, “pero si uno mira las otras encuestas y hay un equilibrio casi exacto, con lo cual, veo difícil ese triunfo ahora”. Sobre la candidatura de Cepeda dijo que Petro como candidato lograba movilizar más y que en ese sentido su trabajo como aparente jefe de debate, logra agitar las redes, “eso es lo que sostiene a Cepeda”, afirmó. También advirtió que es preocupante lo que ocurre en la campaña de Paloma, “se pensó que ella empataría a Abelardo y eso parece diluirse. Frente a Abelardo hay un estancamiento desde hace dos meses en todas las encuestas”. Sobre Abelardo también dijo que sin voto Caribe, no tendría posibilidades frente a Paloma, “no parece que pueda crecer con consistencia, entonces ahí ella tiene una posibilidad. Ese empate entre Paloma y Abelardo se sostiene en la costa Caribe, en otras regiones se puede mover”. En cuanto al centro, dijo que el presidente Petro fue inteligente al anularlo, “él hablaba de extrema derecha y tenía que meter ese enemigo; él marca el debate todos los días e hizo que el centro fuera invisible”.