Abelardo de la Espriella reta a Petro a revelar audio sobre Thomas Greg:“ si eso es así yo renuncio”

Quieren asesinarme, es un Gobierno criminal y Petro es el jefe de la mafia: Abelardo de la Espriella

Recientemente el presidente Gustavo Petro aseguró tener informes de inteligencia sobre conversaciones entre De La Espriella y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons .

En criterio de la campaña del candidato De La Espriella, tales aseveraciones del mandatario representan una “confesión” que debe ser investigada por la Comisión.

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló el mismo de la Espriella y advirtió que es un montaje y que lo quieren asesinar.

Lea más: Abelardo de la Espriella pide investigar a Petro: lo acusa de violación ilícita de comunicaciones

“Aquí no hay ninguna infiltración, aquí hay una sociedad. Aquí hay un amangualamiento entre el régimen de Gustavo Petro y la ilegalidad (...) Este es un gobierno criminal. Ellos están asustados conmigo, porque saben que conmigo la cosa es a otro precio y que yo voy a llegar a hacerlos pagar por todo el daño que le han hecho a Colombia. Yo sí soy capaz, porque tengo el carácter y la independencia para hacer lo que corresponde y para que las fechorías de este Gobierno criminal no queden en la impunidad. Eso es a lo que le temen. Y por eso me están tratando de hacer montajes y por eso me difaman día y noche y por eso quieren asesinarme ”, reveló.

“Gustavo Petro es el jefe de la mafia”

Así, el candidato de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro es el “jefe de la mafia”.

“Que nadie se llame a engaños. Este es un Gobierno criminal. El crimen no ha infiltrado al Gobierno de Gustavo Petro. El Gobierno de Gustavo Petro hace parte de ese entramado, y Gustavo Petro es el jefe de la mafia”, subrayó.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 16:43 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: