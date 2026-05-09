Democracia y libertad de expresión: EL PAÍS en sus 50 años

En Hora20 una mirada a El País, al periódico que esta semana cumplió 50 años y que se ha convertido en faro democrático y de libertad de expresión, una publicación que une a toda América Latina y los hispanoparlantes. Este programa es una mirada al valor del periódico, a su papel en la democracia, al rol del periodismo, de los retos para los próximos años y de lo que dejó el festival que se celebró la semana pasada en Madrid.

Lo que dicen los panelistas

Jan Martínez, director de El País comentó que después de la celebración queda mucha satisfacción por los lectores que tiene el periódico, “lo que hemos intentado estos días es abrirnos a los lectores, darnos a conocer y hacer un festival de puertas abiertas durante tres días en Madrid. Hicimos sesiones periodísticas que nunca se habían hecho en público como una sesión de editoriales, una sesión de primera página para que la pudieran ver y hacerla con los lectores. Coincidimos que tenemos unos lectores estupendos que nos quieren y nosotros les queremos”. Comentó que ante las reflexiones que hubo durante el festival quedan temas como la forma en la que el buen periodismo prevalece, “porque las audiencias lo que quieren y los lectores lo que quieren es que les cuenten la verdad, no que les cuenten mentiras. La ciudadanía lo que busca es la verdad y eso es lo que tienen los periodistas”.

Recordó que EL PAÍS es un periódico que nace en 1976, poco después de la muerte del dictador Franco, “por lo tanto, no hay dictador, pero es una dictadura, España sigue siendo una dictadura, y es el momento en que nace defendiendo la democracia y la integración en la Unión Europea”. Enfatizó en que El PAÍS aparece en un momento histórico donde el resto de periódicos venían muy golpeados por su vinculación con el franquismo, donde no había otros periódicos tan claramente democráticos y luego abrieron otros medios, “desde el número uno, desde el primer ejemplar, EL PAÍS apostó por la democracia en España, en un país donde todavía había un control de los grandes poderes dictatoriales en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial”.

Javier Lafuenta, subdirector de El País América, contó que para el periódico América Latina siempre ha estado muy presente desde su fundación hace 50 años, “pero hay un antes y un después, aunque hay un prolegómeno que fue en 1994, con una edición impresa en México y después el 13 de marzo de 2013 cuando nace la edición América, ahí cambia bastante la perspectiva de cómo ve EL PAÍS a América Latina, a partir de ahí nacen ediciones que podemos considerar locales, sino que hay un crecimiento exponencial de los periodistas y de los equipos que tenemos en América”. Remarcó que la diferencia está en que los equipos están formados por reporteros latinoamericanos, con lo cual, mirada hacia América Latina es muy diferente de la que había antes, “ahora queremos contar América Latina a los latinoamericanos, queremos contar Colombia a los colombianos, México a los mexicanos. EL PAÍS ya no es sólo un periódico o un medio español, sino más bien en español con múltiples acentos”.

Sobre lo que viene en adelante, dijo que con el convencimiento de que estos son los primeros 50, “es mantenernos un poco en los principios. Llevo 20 años en el periódico, que he leído, con los que he crecido y que tratamos un poco ahora los editores de inculcar a todos los equipos y ese Libro de estilo, que es una guía bastante particular, que no todos los medios tienen y que El País fue un pionero en eso”.

Juan Esteban Lewinl, jefe de redacción de la edición América Colombia de El País, contó que para Colombia es muy importante tener una edición propia del diario más leído en lengua española del mundo y, “lo es porque permite tener un cubrimiento de lo que ocurre en el país con cierto grado de distancia. Se trata de un medio que no es de origen colombiano, pero con los pies puestos en la tierra y el terreno colombiano, con periodistas que van, no de manera episódica como a veces ocurre con los corresponsales extranjeros, sino de manera permanente a las diferentes regiones”. Detalló que tener EL PAÍS en Colombia es un punto intermedio que ayuda muy bien a entender el país con una mirada que es suficientemente cercana como para ir a profundidad y suficientemente distante como para tomar un respiro de eso que a veces es tan difícil de las noticias que nos abruman día a día. Sobre cómo se arman estas ediciones, explicó que existe una edición que es la edición nodriza madre, que es la de Madrid y que sale en papel, “pero que también tiene, claro, una edición digital. Hay un solo repositorio, si se quiere, un solo lugar que es el país.com, donde uno llega por una vía u otra a cualquier contenido, por otro lado, en América hay una edición, que es americana, que prioriza las noticias más interesantes de todo el continente. Trump, Milei, lo que puede ocurrir con unos mineros en Chile, con el narco en México, las cosas colombianas. América, entonces, filtra esa realidad”.

Luz Sánchez-Mellado, periodista y columnista de El País, recordó que empezó en el diario cuando era estudiante, “estaba en segundo de carrera de periodismo, y en aquella época el acceso a los trabajos y a los medios de comunicación en particular, no sé si más sencillo, pero desde luego muy diferente al de ahora”. Sobre la transformación del oficio en estos años, dijo que de los 50 que cumple el periódico ella lleva publicando en él 40, “entonces ha cambiado, no solamente el mundo, sino que ha cambiado los lenguajes, las herramientas, y el desafío de llegar a un público que cada vez, no sé si es más esquivo, porque siguen necesitando y queriendo información veraz y rigurosa”. Afirmó que el arma con la que podemos contar los periodistas serios, es no renunciando al rigor, a la honestidad profesional y a la curiosidad que tiene que adornar a todo periodista que se llame por tal nombre.

Finalmente y como un homenaje a Soledad Gallego-Díaz, contó que no era una mujer muy mayor, tenía 75 años, “pero parecía haber vivido mil vidas. Empezó a trabajar en periodismo en una época en la que España estaba todavía en la dictadura, obtuvo el borrador de la constitución en una primicia absolutamente fantástica. Soledad ha sido todo en este periódico, ha sido directora, ha sido corresponsal, ha sido cronista, ha sido analista, ha sido sobre todo inspiración”.