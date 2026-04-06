Sigue suspendida la orden de captura contra alias ‘Calarcá’

Seguirá suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.

Luego de varias horas terminó la reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, sin que hubiera acuerdo sobre la reactivación de la orden de captura del cabecilla guerrillero.

Según conoció Caracol Radio, sigue en estudio la posible reactivación de la orden de captura ante la evidencia que tiene la Fiscalía sobre el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley de la Paz Total y la sentencia de la Corte Constitucional.

Además, de las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en departamentos como el Guaviare.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Camargo tiene la potestad para levantar dicha suspensión ante la evidente vulneración de los requisitos establecidos para continuar con dicho beneficio judicial.

¿Cómo se verifican las infracciones en el marco de la paz total?

El pasado 26 de marzo, se acordó una nueva metodología para verificar las infracciones dentro del proceso de la paz total.

“En reunión sostenida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, señaló la Fiscalía.

En ese sentido, la evaluación se hará teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se hayan presentado los hechos en los que estén involucrados los beneficiarios de la suspensión de las órdenes de captura.

“La revisión se hará periódicamente, de acuerdo con los acontecimientos, y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”, informó la Fiscalía en su momento.

En ese sentido, la evaluación que se realizó en la mañana de este lunes, 6 de abril, giró en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se hayan presentado los hechos en los que estén involucrados los beneficiarios de la suspensión de las órdenes de captura.

“La revisión se hará periódicamente, de acuerdo con los acontecimientos, y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”, informó la Fiscalía.

¿Qué tiene la Fiscalía sobre alias ‘Calarcá’?

Por orden de la fiscal Camargo se abrieron cinco líneas de investigación.

La información y los datos recopilados a través de la extracción forense de los computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados a una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, que fue interceptada el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), hacen parte de las evidencias de la Fiscalía contra el líder guerrillero.

Luego de ordenar la intervención inmediata en la investigación que estuvo a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, que no avanzó en las pesquisas, a pesar de que dicha información había sido extraída y legalizada por un juez de garantías, la fiscal señaló, comisionó al delegado contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional.

Estas son las líneas de investigación:

1. Posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC: se buscará definir si las disidencias lograron influenciar o corromper a militares o agentes de inteligencia para que trabajaran para ellos.

2. Amenazas a la seguridad nacional: Se identificará si dentro de los computadores y elementos tecnológicos había información sobre atentados y la planeación de estos.

3. Financiación de la campaña a la Presidencia: la Fiscalía hará un rastreo para determinar si ingresaron a la campaña presidencial dineros de grupos ilegales.

4. Alianzas entre distintos actores ilegales.

5. Creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.