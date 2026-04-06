Un muerto y dos heridos deja accidente con vehículo incinerado en la vía Armero–Cambao

Tolima

En la madrugada de este lunes 6 de abril se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía que conduce de Armero hacia el corregimiento de Cambao, Cundinamarca, en medio del cual terminó calcinado un vehículo particular en el que se movilizaban tres personas.

La información preliminar indica que uno de los tres ocupantes murió calcinado al interior del vehículo, mientras que los dos restantes fueron trasladados al Hospital Reina Sofía en el municipio de Lérida, donde lograron estabilizarlos.

“Al arribo de la móvil 02, se encontró un vehículo que, según versiones preliminares, habría colisionado contra un árbol, lo que generó un incendio vehicular que ya se encontraba en fase terminal”, informó el Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Armero Guayabal.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Wilmar Vélez Giraldo y Wilmar Andrés Vélez Vásquez, de apenas 7 años. La tercera persona involucrada en el accidente, quien murió en el lugar de los hechos, todavía no ha sido identificada.

“La unidad Móvil 02 procedió a la liquidación total del incendio, garantizando la seguridad en la zona. Posteriormente, la escena fue entregada al Cuerpo de Bomberos de Ambalema, teniendo en cuenta que el lugar del incidente corresponde a su jurisdicción. El vehículo involucrado en el siniestro tenía placas MKY 310, registradas en Bogotá D. C.”, agregaron los organismos de socorro.

Tras la atención del siniestro vial, la movilidad fue restablecida en la vía que conduce del Tolima hacia el vecino departamento de Cundinamarca.