Tribunal confirma condena por corrupción contra exalcalde de Anzoátegui, Tolima

Tolima

El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena a 5 años y 4 meses de prisión contra el exalcalde de Anzoátegui (Tolima), Carlos Hugo Salinas Ruiz, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía demostró que el 10 de septiembre de 2011, Salinas Ruiz celebró dos contratos con el mismo objeto y el mismo contratista por un valor de 16.746.674 pesos, para adquirir el suministro y la mano de obra para el mantenimiento de maquinaria pesada, en el marco de una urgencia manifiesta declarada por la ola invernal.

Las labores investigativas permitieron establecer que el entonces alcalde fraccionó los contratos con el fin de asignarlos de manera directa, evadiendo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, que para la época era de 14.968.000 pesos.

“Los números de los acuerdos eran diferentes y consistían en adquirir el suministro y mano de obra para el mantenimiento de maquinaria pesada, en el marco de una urgencia manifiesta declarada por la ola invernal ocurrida durante ese año”, indicó el ente acusador en su momento.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima demostró, además, que se incumplieron requisitos esenciales relacionados con la contratación estatal, como el análisis de conveniencia, oportunidad y estudios debidamente documentados que justificaran la necesidad de los contratos.

La condena había sido impuesta el pasado mes de marzo, pero faltaba conocerse la decisión sobre el recurso de apelación en segunda instancia, por lo que el dirigente político deberá cumplir la condena en prisión.

En la decisión también fue sentenciado al pago de una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.