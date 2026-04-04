Madre e hijo fueron rescatados durante incendio en una vivienda en Barranquilla

Incendio en la Loma de la Manga. Foto: Captura de video.

Una mujer de 28 años y su hijo de 5 fueron rescatados por un vecino quien se percató del incendio que se registró en la vivienda en la mañana de este sábado. La conflagración fue atendida por el cuerpo de bomberos.

“Eso fue a las 6:00 de la mañana, cuando yo estaba durmiendo, mi compañera me dijo que había un incendio donde una vecina. El mismo Dios me puso que me acercara y me doy cuenta de que había un niño”, manifestó David Ortega, quien rescató a las dos personas.

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El incendio se registró en el sector conocido como La Loma de La Manga y solo provocó daños materiales de la vivienda. Ortega, sostuvo que durante el rescate solo sufrió unos rasguños.

“Lo bueno fue que se pudo salvar dos vidas”, indicó.

Familia afectada perdió la vivienda

Hildo Moreno, propietario de la vivienda, manifestó que al momento del incendio no se encontraba en la vivienda debido a que se encontraba trabajando por la noche.

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“Pudo haber sido un cortocircuito, pero no sabemos en el momento que provocó el incendio”, dijo.