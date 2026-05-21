Atracaron a una familia en vías del Tolima: les vaciaron hasta las cuentas bancarias

Ibagué

La Policía en el Tolima anunció que adelanta la investigación a la denuncia de un caso de atraco a un grupo de personas en la vía que conecta a los municipios de Saldaña y purificación en el sur del departamento.

Según el relato de los afectados, viajaban procedentes de Bogotá y cuando se desplazaban por esta zona del Tolima, el vehículo particular en el que iban se pinchó, momento que fue aprovechado por delincuentes armados que los intimidaron para quitarles los elementos de valor.

Al parecer en medio del atraco, las víctimas fueron retenidas y agredidas para que no solo entregaran sus pertenencias, sino también las claves de las cuentas bancarias para hacer giros por parte de los delincuentes.

Según el coronel, John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, los hechos habrían ocurrido el pasado sábado 16 de mayo, “A la estación del municipio de Purificación se presentaron 5 ciudadanos que manifestaron que habían sido víctimas de hurto de dinero, computadores y afectaciones a sus cuentas bancarias por lo que adelantamos las acciones investigativas”.

El oficial ratificó que, según la denuncia de las víctimas, los hechos ocurrieron en la vía Purificación – Saldaña a la altura del sector conocido como El Molino.

Dato: Las víctimas habrían solicitado vía telefónica un servicio de grúa y acompañamiento policía que nunca llegó.

“De manera inmediata el departamento de Policía Tolima rechaza este tipo de hechos y dispuso de un equipo especializado judicial y de inteligencia con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes que permita dar con los responsables y recuperar los elementos hurtados”, destacó el coronel, John Anderson Vargas.

Finalmente, el comandante de la Policía en el Tolima anunció que se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer si existieron falencias en la prestación del servicio policía y si es necesario iniciar las acciones disciplinarias correspondientes.