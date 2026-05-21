Natagaima, el municipio del primer megaincendio en el país, permanece sin convenio con Bomberos

Tolima

En septiembre de 2024 el municipio de Natagaima, en el sur del Tolima, fue noticia por registrar un incendio de proporciones gigantescas, el cual arrasó más de 20 mil hectáreas y tardó cerca de 20 días en extinguirse. En su momento fue considerado el primer megaincendio en la historia del país.

Pues bien, menos de dos años después y ad portas de un posible Fenómeno de El Niño, el municipio se encuentra sin convenio con su Cuerpo Voluntario de Bomberos. La alcaldesa Astrid Pava le indicó a Caracol Radio que antes de la Ley de Garantías les resultó imposible sellar un acuerdo con los Bomberos.

“Como Alcaldía hemos venido bregando con ellos porque están pidiendo una remuneración siempre alta que dentro de los recursos que nosotros disponemos no les podemos pagar, lo que ellos dicen (...) Nosotros les podemos hacer contrato por seis a ocho meses, no por los 12 meses, y pues este año con la Ley de Garantías, en enero no nos quisieron firmar el convenio”, manifestó la mandataria.

En los últimos días se han registrado dos incendios de consideración en Natagaima, los cuales han sido atendidos por funcionarios de la Alcaldía Municipal.

“Natagaima es uno de los municipios más calientes de Colombia, se viven altas temperaturas de hasta 43 grados y en la actualidad se hace presente el verano intenso. Se han presentado dos incendios que fueron atendidos por funcionarios de Gestión del Riesgo y de Agricultura y Ganadería”, enfatizó.

Finalmente, la mandataria pidió a los pescadores o fumadores de su municipio que eviten arrojar colillas en zonas rurales o boscosas, que puedan provocar incendios forestales.

Dato: según el IDEAM, las probabilidades de presentarse un Fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026 se elevó del 62 % al 85 %.