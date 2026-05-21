En Ibagué se hará la socialización de la nueva metodología para evaluar proyectos de regalías

Tolima

El Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección General del Sistema General de Regalías adelantará una capacitación durante los días 21 y 22 de mayo a entidades ejecutoras de proyectos financiados con regalías de los departamentos de Huila y de Tolima sobre los alcances y beneficios de la nueva metodología del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías.

“En esta nueva agenda de trabajo las comunidades son protagonistas. Es por ello por lo que nos hemos venido movilizando con toda nuestra capacidad técnica a las regiones para impulsar la apropiación del conocimiento de esta nueva metodología y cumplir el objetivo del Gobierno Nacional de hacer una gestión pública eficiente y eficaz”, dijo Natalia Irene Molina Posso, directora general del DNP.

Por otra parte, aseguró que “Nuestro gran interés es que todos los proyectos que reciben inversión pública se materialicen en obras que generen beneficios y cambios positivos en los territorios y en sus comunidades”.

Esta sesión hace parte de la segunda fase de trabajo territorial que inició el DNP en el segundo trimestre del año para detallar, de forma personal y directa, los principales cambios en la metodología y sus implicaciones. Las modificaciones hechas tienen como propósito obtener resultados e información precisa que se ajuste a la realidad territorial y al verdadero avance de los proyectos.

La nueva metodología de medición del IGPR, establecida en la Resolución 4574 de 2025, está vigente desde el 1 de enero de 2026 y permite al Gobierno Nacional hacer control, vigilancia y seguimiento precisos a todos los proyectos financiados o cofinanciados con recursos de las regalías.