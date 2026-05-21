¿Se enreda la elección del rector(a) de la Universidad del Tolima?

Tolima

A través de una acción de cumplimiento la Asociación de Profesores Universitarios ASPU Tolima busca que un juez de la República ordene al Consejo Superior de la Universidad del Tolima designe un nuevo representante de los exrectores debido a que Fernando Misas Arango, ya superó la edad de retiro forzoso.

Según Félix Salgado, presidente de la organización sindical, Misas Arango tiene 79 años y más de 17 en el Consejo Superior de la U.T. por lo que, sí participa en la elección del nuevo rector, podría generar un vicio de legalidad.

“Pedimos en una acción de cumplimiento con el objetivo que se cumpla la ley respecto a la edad de retiro forzoso que para el caso de los funcionarios que desempeñen funciones publicas es de 70 años”, dijo Félix Salgado.

El profesor universitario resaltó que se debe cumplir el artículo 15 de la Ley 393 de 1997 que establece la edad de retiro forzoso, “Hemos solicitado a la universidad, el ministerio y la Presidencia de la Republica para que se de cumplimiento a la norma, pero a la fecha no hemos recibido respuesta”.

Los integrantes de ASPU sostienen que esperan que se tome una decisión judicial antes del 28 de mayo, día en el que se elegirá al nuevo rector o rectara para el periodo 2026 – 2030.

“Estamos indagando incluso en qué actuaciones y decisiones del Consejo Superior participó el señor Fernando Misas Arango, representante de los exrectores de la universidad”, destacó.

Finalmente, advirtió que sí en el Consejo Superior programado para el próximo 28 de mayo se elige rector o rectora con la participación de Misas Arango, esto podría ocasionar un vicio de ilegalidad, por lo que piden que se convoque a elección de un nuevo representante o que participe el suplente, si la norma lo permite.

Dato: la Presidencia de la República en respuesta a un derecho de petición de ASPU remitió a la Gobernación del Tolima para que atienda este caso.