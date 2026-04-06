Positivo balance para el Tolima: 47 capturas y reducción histórica de crímenes

Un balance positivo entregaron las autoridades del Tolima tras la ejecución del plan “Semana Santa Segura”, destacando una alta movilidad en las vías del departamento y una reducción significativa en los principales indicadores de criminalidad.

Durante la temporada, más de 200.000 vehículos se movilizaron por los principales corredores viales del Tolima, uno de los más importantes del país, con acompañamiento institucional en diferentes puntos estratégicos.

En materia de seguridad, los resultados evidencian una disminución histórica de varios delitos. Según el informe, la extorsión se redujo en un 100%, el hurto a personas en un 92% y las lesiones personales en un 95%, cifras que reflejan el impacto de los operativos desplegados durante la Semana Mayor.

Para lograr estos resultados, cerca de 100 uniformados fueron distribuidos en 16 áreas de prevención, fortaleciendo la presencia en zonas urbanas, rurales y corredores viales.

Asimismo, durante la Semana Santa se logró la captura de 47 personas por diferentes delitos, además de la incautación de más de dos toneladas de estupefacientes, armas de fuego y la recuperación de vehículos.

En cuanto a movilidad, las autoridades impusieron 197 comparendos por infracciones como conducir sin licencia y adelantar en sitios prohibidos, reiterando el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito.

Las autoridades resaltaron que estos resultados consolidan al Tolima como un territorio con condiciones de seguridad favorables durante temporadas de alta afluencia, y reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.