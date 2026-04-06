¡Evite multas! Pico y placa en Bogotá, Medellín y Cali: Horarios y placas del 6 al 10 de abril

Tras finalizar la Semana Santa, las principales ciudades del país retoman sus rutinas habituales y, con ellas, regresan las restricciones de movilidad para los vehículos particulares. Es fundamental que usted se programe para evitar sanciones económicas y contratiempos en sus desplazamientos.

El pico y placa tiene como objetivo minimizar la cogestión en el tránsito y minimizar el impacto al medio ambiente ocasionado por los gases vehiculares.

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Pico y placa en Bogotá del 6 al 10 de abril

En la capital, la medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. El calendario para esta semana es el siguiente:

Lunes 6, miércoles 8 y viernes 10: No pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

No pueden circular las placas terminadas en . Martes 7 y jueves 9: No pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

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Pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá del 6 al 10 de abril

En Medellín, el horario es de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Recuerde que en esta ciudad la medida también aplica para motocicletas de 2 y 4 tiempos, usando el primer dígito de la placa:

Lunes 6: Placas 1 y 7.

Placas 1 y 7. Martes 7: Placas 0 y 3.

Placas 0 y 3. Miércoles 8: Placas 4 y 6.

Placas 4 y 6. Jueves 9: Placas 5 y 9.

Placas 5 y 9. Viernes 10: Placas 2 y 8.

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Pico y placa en Cali del 6 al 10 de abril

Para la capital del Valle, la restricción va desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. El orden es el siguiente:

Lunes 6: Placas 1 y 2.

Placas 1 y 2. Martes 7: Placas 3 y 4.

Placas 3 y 4. Miércoles 8: Placas 5 y 6.

Placas 5 y 6. Jueves 9: Placas 7 y 8.

Placas 7 y 8. Viernes 10: Placas 9 y 0

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Multas y sanciones por incumplimiento de pico y placa 2026

No cumplir con la norma del pico y placa puede salirle muy caro. La multa para este año 2026 puede llegar hasta los $633.200

Además de este cobro, su vehículo será llevado a los patios, lo que genera gastos adicionales por el servicio de grúa y el tiempo que el carro permanezca inmovilizado