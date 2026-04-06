Cerca de 20 emergencias marcaron la Semana Santa en Ibagué: lluvias e incendios, los más recurrentes

Un total de cerca de 20 emergencias fueron atendidas durante la Semana Santa en Ibagué, en medio de una temporada marcada por las lluvias y algunos incendios estructurales que encendieron las alertas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, las situaciones más recurrentes estuvieron relacionadas con inundaciones, caídas de árboles y ramas, incendios y un deslizamiento, tanto en zona urbana como rural, todas atendidas de manera oportuna.

Entre los casos más relevantes, se registraron dos incendios estructurales en los sectores de Villa Arkadia y el barrio Arkalá. Uno de estos hechos dejó como saldo la muerte de un canino.

Asimismo, las lluvias generaron múltiples emergencias, especialmente por la caída de árboles, ramas y guaduas en sectores como Metaima, la calle 43 con Ferrocarril, la carrera Quinta a la altura del colegio La Sagrada Familia, así como en barrios como Alaska, Entrerríos, Cádiz y Portales del Norte.

También se reportaron dos quemas forestales en Nazareth y La Martinica, además de un deslizamiento en zona rural, en el sector de La Flor, en la vía hacia San Bernardo.

Las inundaciones fueron otro de los eventos más críticos, especialmente en el sur de la ciudad, donde barrios como San Isidro, Venecia, Granada y Jazmín resultaron afectados por las fuertes lluvias del domingo 5 de abril. Aunque varias viviendas presentaron afectaciones, no se reportaron personas lesionadas.

“Las fuertes lluvias que se presentaron en el marco de este domingo 5 de abril llevaron a que se dieran diferentes emergencias en distintos puntos del municipio de Ibagué, muchas de estas relacionadas con inundaciones y con caídas de árboles y ramas en diversos sectores como Metaima, el barrio Eduardo Santos e inundaciones, más que todo en el sur de la ciudad en barrios como San Isidro, Jazmín, Granada, Ricaurte, parte baja Venecia y el barrio Santofimio. A la vez, se presentó un deslizamiento en la zona rural del municipio, específicamente en el sector de La Flor y el corregimiento de San Bernardo”, explicó Jean Pineda, director de Bomberos.

El funcionario destacó que todas las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por las unidades bomberiles, que brindaron apoyo a las comunidades afectadas, junto con la entrega de ayudas humanitarias por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo.

“Es preciso mencionar que todos estos hechos fueron atendidos de manera oportuna e inmediata por parte de nuestras unidades, que llegaron a apoyar a la comunidad en el marco de estas emergencias, y posteriormente se brindó todo el apoyo institucional a las familias”, agregó.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia de manera oportuna a las líneas 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos y 123, con el fin de garantizar una atención rápida y eficaz.