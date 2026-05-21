“La democracia está en juego”: advirtió la gobernadora del Tolima sobre las elecciones

Tolima

A menos de dos semanas para las elecciones, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió que la democracia y la jornada electoral se encuentran en riesgo, debido a la difícil situación de orden público por la que atraviesan varias regiones del país.

La mandataria encendió las alarmas en medio del Encuentro de Gobernadores “Bioeconomía y Conservación para el Desarrollo de las Regiones”, que se desarrolló en Florencia, Caquetá.

“El país está viviendo un momento complejo debido a las circunstancias que han rodeado los últimos días a Colombia: los atentados terroristas en el Catatumbo, los atentados contra nuestra fuerza pública en el Cauca y toda esa intimidación que se le hizo al expresidente Álvaro Uribe”, acotó Matiz.

Sin embargo, la gobernadora fue todavía más allá e hizo un llamado sobre lo que estaría en riesgo en la jornada del 31 de mayo.

“No solamente están en riesgo las elecciones, ni se está tomando el tema de partidos políticos o ideologías. Aparte de eso, lo que está próximo a decidirse es la libertad individual y los derechos colectivos que tiene la ciudadanía. Es la democracia la que está en juego”, aseveró, aunque sin referirse a ningún candidato o campaña en particular.

La gobernadora pidió un mayor acompañamiento de organismos internacionales para “blindar” las elecciones de primera vuelta.