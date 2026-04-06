Accidente de tránsito en Ocaña deja un muerto y dos heridos
Autoridades de tránsito investigan presunta invasión de carril y exceso de velocidad.
Norte de Santander.
Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y dos más heridas en la vía que comunica a Ocaña con Río de Oro, Cesar.
La víctima mortal fue identificada como Samir Alejandro Ortega Durán.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho involucró a dos motocicletas.
Al parecer, uno de los conductores se movilizaba con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, e invadió el carril contrario, lo que habría provocado la colisión.
Tras el impacto, los lesionados fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales.
Ortega Durán murió poco después, mientras que los otros dos hombres permanecen bajo atención médica y se encuentran estables.
Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.