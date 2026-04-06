Santa Marta se consolida como destino preferido en Semana Santa

Santa Marta

La capital del Magdalena recibió una importante afluencia de visitantes durante la temporada de Semana Santa 2026. De acuerdo con reportes preliminares de Cotelco Magdalena, cerca de 110.000 turistas llegaron a la ciudad provenientes de Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Valledupar y Medellín.

En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar registró un promedio cercano a 37 vuelos diarios durante los días de mayor afluencia, lo que evidencia la alta demanda del destino en esta temporada.

De acuerdo con el gremio hotelero, la ocupación en la oferta formal se mantuvo en niveles estables, alcanzando picos cercanos y superiores al 70% durante los días santos, especialmente jueves y viernes, considerados los de mayor demanda.

Se resalta, además, el trabajo articulado de las empresas de servicios públicos como Essmar y Air-e, junto a organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la red hospitalaria, la CRUE Distrital, la Policía Nacional, el Ejército y la Armada, entre otras entidades, que permitieron brindar una atención oportuna y eficiente durante toda la temporada.

Balance positivo en movilidad





Desde la Secretaría de Movilidad se reporta, de manera preliminar, un balance positivo durante la Semana Santa 2026, con un flujo de 157.237 vehículos que salieron y 148.973 que ingresaron a la ciudad.