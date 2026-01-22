DIAN alertó a más de 1.000 conductores de vehículos importados en el país, ¿a qué se debe?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encarga de verificar y fiscalizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales en materia de importación de vehículos en el país.

Le podría interesar: DIAN podría embargar su cuenta de Nequi y Daviplata por esta razón: Casos en los que aplica

En el cumplimiento de dicha labor, la entidad anunció una acción de control masiva en 20 ciudades del país. Dicha medida afecta a 1.481 usuarios de vehículos que ingresaron al país con beneficios diplomáticos.

¿Por qué la DIAN está investigando los vehículos diplomáticos?

Según explicó la DIAN a través de un comunicado, después de cruzar los datos de las operaciones de comercio exterior, se seleccionaron 1.475 vehículos para revisión, 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación.

El director de Gestión de Fiscalización, Luis Adelmo Plaza Guamanga, explicó que dicho procedimiento está relacionado con la verificación del cumplimiento efectivo de los cupos de valor indicados en el Decreto 2148 de 1991.

De acuerdo con el funcionario, este decreto “estableció normas alusivas a la importación de automóviles, equipajes y menajes realizados por embajadas o sedes oficiales, agentes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país y funcionarios colombianos que regresan al término de su misión”.

La DIAN señaló que los vehículos en revisión ingresaron al país por parte de funcionarios diplomáticos, en las siguientes categorías, que cuentan tarifas diferenciales de impuesto sobre las ventas:

C115

C116

C215

C216

#LoÚltimoDIAN | 📢 | Fiscalización a importaciones diplomáticas.



🛂La DIAN adelanta una acción de control que involucra a 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación.



✅El objetivo es verificar el cumplimiento de los cupos de valor definidos en el Decreto 2148 de 1991,… pic.twitter.com/ev3nvZfbHN — DIANColombia (@DIANColombia) January 20, 2026

¿Qué pueden hacer los propietarios de los vehículos?

La DIAN hizo la invitación a los propietarios, usuarios o tenedores de los vehículos bajo revisión para verificar la situación de los mismos y enmendar cualquier error o incumplimiento de los cupos permitidos.

Lea también: Trabajo en la DIAN 2026: ¿Cómo postularse? Vacantes con salarios de hasta 12 millones de pesos

Los afectados por la medida pueden corregir estas inconsistencias de manera voluntaria, aprovechando los beneficios fijados por el Gobierno, a propósito de la declaración de Emergencia Económica y Social (Decreto 1474 de 2025).

La entidad aclaró que el plazo es hasta el próximo primero de abril de 2026. De esta manera, los interesados cuentan con más de 2 meses para levantar las correspondientes declaraciones de corrección.