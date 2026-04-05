Autoridades en el Magdalena entregan un balance de movilidad durante la Semana Santa/ DEMAG

Santa Marta

En el marco del Plan Retorno de la Semana Santa Segura, la Policía Nacional en el Magdalena hizo un llamado a los conductores a actuar con responsabilidad y priorizar la vida en las vías. Las autoridades destacaron una reducción en los siniestros viales frente al año anterior.

Mientras en 2025 se registraron cinco accidentes con dos fallecidos, este año se reportaron solo dos siniestros, sin víctimas mortales y con cuatro personas lesionadas.

Durante la Semana Santa se movilizaron más de 306 mil vehículos en el departamento, y se impusieron 528 comparendos, principalmente por no usar casco, conducir sin licencia y manejar bajo los efectos del alcohol.

En materia de seguridad, la Policía reportó la captura de 27 personas por delitos como homicidio, extorsión y tráfico de drogas, además de la incautación de armas y estupefacientes.

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Las autoridades reiteraron que, aunque el acompañamiento es permanente, la seguridad en las vías es una responsabilidad compartida.