Capturan a dos personas con más de 4 kilos de marihuana en Santa Marta/ Mesan

Santa Marta

En Santa Marta, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes durante diligencias de allanamiento adelantadas por la Policía Nacional, en medio de operativos contra el microtráfico en la ciudad.

Durante el procedimiento, realizado por unidades de investigación criminal, las autoridades incautaron más de 4 mil gramos de marihuana, además de elementos utilizados para la dosificación y empaque de la sustancia.

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“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones operativas y de investigación para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en la ciudad, reiterando su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras la Policía anunció que continuará intensificando los operativos para contrarrestar el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en la capital del Magdalena.