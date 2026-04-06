Más de 142 mil usuarios se movilizaron por la Terminal de Tunja durante Semana Santa

Villa de Leyva, Bucaramanga, Duitama y Bogotá, los destinos más concurridos durante la Semana Santa en Tunja.

Tunja

Un balance positivo entregó la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo de Tunja tras finalizar la Semana Santa, temporada en la que se registró una importante afluencia de viajeros en la capital boyacense.

El gerente de la terminal, Albeiro Higueras, aseguró que el comportamiento estuvo acorde a lo proyectado. “Hemos tenido alrededor de 142.000 usuarios, que es más o menos lo que teníamos previsto. Se ha comportado muy parecido al año pasado, lo que nos indica que nos preparamos de la manera adecuada y sin ninguna novedad”, afirmó.

Según el funcionario, los destinos más solicitados por los viajeros fueron Villa de Leyva, Bucaramanga, Duitama, Sogamoso y Bogotá, destacando además un alto flujo de pasajeros provenientes de la capital del país.

Higueras también señaló que durante esta temporada se evidenció un incremento en el uso de vehículos particulares. “Se ha notado el aumento en los viajes en carros particulares, lo que podría ser un indicador positivo del crecimiento económico. También hay una alta circulación de motocicletas, aunque estas representan mayores riesgos en las vías”, explicó.

El gerente hizo un llamado a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación, especialmente adquiriendo los tiquetes de manera virtual. “Invitamos a las personas a comprar sus tiquetes electrónicamente, a través de plataformas como RedBus, y a viajar preferiblemente en horas de la mañana, ya que en la noche los despachos hacia varios municipios son más limitados”, puntualizó.