Choque Petro-De la Espriella por supuestas conversaciones para favorecer a Thomas Greg & Sons

Un fuerte cruce se generó en la tarde de este 4 de abril entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Todo, en medio de la implementación del nuevo modelo de pasaportes, tras la entrada en vigencia del convenio de cooperación internacional entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

Con esto, saldría de la ecuación el contrato con Thomas Greg and Sons, que estará vigente solo hasta el último día de abril.

El choque lo provocó un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X, en el que aseguró que existirían conversaciones que vincularían a De la Espriella con los hermanos Bautista, relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.

Según dijo, el objetivo de esas conversaciones sería revertir el nuevo modelo implementado por el Gobierno y recuperar el control del negocio, con ayuda del candidato, a quien, a cambio, favorecerían electoralmente.

Apropósito, De la Espriella le respondió y negó cualquier relación con los empresarios Bautista y retó al presidente a presentar pruebas: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.

Igualmente, dijo: “Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla. Si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona?“.

Ahora, desde la oposición ya han advertido que si el Gobierno Nacional tiene en su poder estas conversaciones, el país podría estar ante un nuevo caso de intercepciones ilegales a una campaña presidencial: “¿Petro está reconociendo que está interceptando a la oposición?“, dijo el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero.