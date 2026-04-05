Paloma Valencia expresó preocupación por supuestas interceptaciones del Gobierno a De la Espriella

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que expresó su preocupación por las presuntas interceptaciones a la campaña de Abelardo de la Espriella.

La posibilidad de que esta campaña haya sido interceptada se dedujo tras una publicación del mismo mandatario en la que reveló supuestos informes de inteligencia con conversaciones entre Abelardo De La Espriella y empresarios de Thomas Greg & Sons.

En la misiva, Valencia advirtió que las declaraciones del jefe de Estado “no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”.

La candidata agregó: “En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar. Esa no es una línea gris. Es una línea que no se cruza”.

Y dijo que esta posibilidad sería aún más grave, cuando “altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus (…) hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo”.

Finalmente, Valencia expresó su solidaridad con De la Espriella y planteó los siguientes interrogantes: “¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos?, ¿cuentan con orden judicial?, ¿qué entidades están involucradas?, ¿se están utilizando estos mecanismos en el marco del proceso electoral?”.

Y finalizó: “Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan”.