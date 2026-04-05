Abelardo de la Espriella pide investigar a Petro: lo acusa de violación ilícita de comunicaciones

El equipo jurídico de la campaña de Abelardo De La Espriella le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que abra investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por la supuesta comisión del delito de violación ilícita de comunicaciones.

Lo anterior, luego de que el mandatario asegurara tener informes de inteligencia sobre conversaciones entre De La Espriella y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons.

En criterio de la campaña del candidato De La Espriella, tales aseveraciones del mandatario representan una “confesión” que debe ser investigada por la Comisión.

“No solamente estaría el candidato Abelardo De La Espriella en grave riesgo de sus valores constitucionales de alta significación, sino que, como lo advierten muchos ciudadanos en redes, la vida del candidato podría estar en riesgo inminente que deberán precaver las autoridades judiciales” indica la denuncia de 4 páginas.

La solicitud del equipo jurídico de Abelardo De La Espriella además se extendió a la Fiscalía General de La Nación. En el documento, le pidieron al ente acusador que indague por los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que podrían tener algún tipo de relación con los señalados informes de inteligencia en poder del presidente Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella negó conocer a los hermanos Bautista y retó al Presidente de la República a que muestre las grabaciones que dice tener.