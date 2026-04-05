Pacto Histórico desestimó denuncias de Abelardo De la Espriella sobre presuntas interceptaciones

Continúan las reacciones a las denuncias del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre supuestas interceptaciones ilegales a su campaña desde el Gobierno Nacional.

Desde el Pacto Histórico, congresistas y cercanos al Gobierno han rechazado esos señalamientos. De hecho, aseguraron que sería un intento del candidato por buscar protagonismo político.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado. Sin embargo, Caracol Radio consultó a la bancada del Pacto Histórico.

El representante Alejandro Ocampo, también senador electo, aseguró: “No hay que prestarle atención a Abelardo de la Espriella, es una persona que le falta seriedad y verdad”.

Y agregó: “no creo que el gobierno tenga necesidad de chuzar a De la Espriella para escuchar las bobadas que dice (...) Está tratando de estar en los medios, a ver si le gana a Paloma Valencia”.

Por su parte, el representante Heráclito Landinez señaló que las denuncias buscan desviar la atención de otros temas, en particular de las advertencias hechas por el mandatario sobre presuntas conversaciones entre el candidato y empresarios vinculados a Thomas Greg & Sons:

“Cualquier información que entregue el presidente es en defensa de la información privada de cada colombiano, tanto de su pasaporte como su documento de identidad. Por eso, rechazamos cualquier afirmación que haga el candidato De la Espriella con respecto a las posturas del presidente de la República”.

A estas reacciones se sumó la del también candidato presidencial Roy Barreras, quien fue embajador de este Gobierno. Aseguró que no cree en la existencia de interceptaciones ilegales:

“Yo no creo que haya interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella. Pero todo este ruido le sirve, porque nunca ha sacado un voto, nunca ha ido a las urnas, y necesita hacer ruido y figurar. También le sirve al senador Iván Cepeda, porque muchos prefieren que suba de la Espriella, que es mucho más fácil de derrotar”.