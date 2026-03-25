“Si me lo piden, lo entrego”: De La Espriella dice qué haría con investigaciones a Petro en EE. UU. Getty Images/Caracol Radio

Abelardo De La Espriella estuvo hablando Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio. El candidato presidencial señaló su postura frente a las investigaciones, reveladas por medios estadounidenses, sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico.

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El ‘Tigre’, como se autodenomina De La Espriella, afirmó que, de llegar a la Casa de Nariño, tomaría acciones directas frente a una eventual acusación a Petro por parte de Estados Unidos.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre investigaciones a Petro en EE. UU.?

Según el abogado, la política de drogas del presidente (o el fracaso de la misma) constituye uno de los principales indicios para las investigaciones que se surten, según medios estadounidenses, en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn.

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“Miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas”, expresó el jurista, en cuanto al posible delito en el que considera estaría incurriendo el primer mandatario.

“Si eres presidente y entregas una región como el Catatumbo para que se vuelva una zona franca del narcotráfico y detienes programas de interdicción y fumigación, tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito”, expresó Abelardo De La Espriella.

“Ahora, si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego”, sentenció.

¿Por qué investigan a Petro en Estados Unidos?

De acuerdo con el New York Times, las fiscalías de Manhattan y Brooklyn en Nueva York, con la colaboración de la agencia antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abrieron al menos dos líneas de investigación al presidente Gustavo Petro.

AFP señala que las investigaciones están relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico; fuentes cercanas al proceso le dijeron a la agencia que, aunque el mandatario ha aparecido en otras investigaciones sobre narcotráfico, “no se prevén cargos de forma inminente”.

Por su parte, el mandatario rechazó con vehemencia estos señalamientos y aseguró que él mismo ha sido víctima de conspiraciones por parte de narcotraficantes, con el propósito incluso de acabar con su vida.

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