Vehículo de transporte público con fallas mecánicas se volcó en Ciudad Bolívar; hubo cuatro heridos

Ciudad Bolivar- Antioquia

En la tarde de este sábado por poco ocurre una tragedia en la zona rural de Ciudad Bolívar, Suroeste del departamento. Un vehículo de servicio público sufrió un accidente cuando se dirigía desde el área urbana a la vereda Buenavista.

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El alcalde de esta población, León Darío Acevedo, en diálogo con Caracol Radio, informó que cuatro personas fueron trasladadas al centro hospitalario local con lesiones. Tres pasajeros y el conductor; por fortuna, ninguna herida reviste gravedad, pero la situación pudo haber sido más grave por cómo ocurrieron los hechos.

“Sí, desafortunadamente a un carro afiliado a Cotracibol se le reventó la transmisión, se devolvió en una pendiente; es una vereda con mucha pendiente, se devolvió, venía con los pasajeros. Había un derrumbe pequeño y se volteó, pero afortunadamente, pues se quedó en el sitio y no rodó, pues porque si no sería muy grave la situación”, relató el mandatario.

Otras personas que viajaban en el carro fueron atendidas en el lugar, pero con laceraciones leves y no fue necesario el traslado al centro hospitalario, comentó el alcalde Acevedo.

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