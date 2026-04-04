Ataque a la policía y el asesinato de un hombre en una ambulancia son rechazados por la Defensoría

Briceño - Antioquia

Recordemos que Caracol Radio había informado que el explosivo detonado en Briceño contra la policía estaba relacionado con el asesinato de un hombre que fue bajado de una ambulancia por hombres armados cuando era trasladado al hospital de Yarumal.

Ante estas dos recientes acciones violentas, la Defensoría del Pueblo las rechazó y las catalogó de “ extrema gravedad que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y graves vulneraciones a los derechos humanos”, manifiesta en un comunicado, pero en el mismo documento agrega que se “confirman la materialización y el agravamiento de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y su Oficio de Consumación febrero de 2026”.

La Defensoría recalca que las misiones médicas gozan de especial protección internacional , lo que agrava la agresión reportada el día 3 de abril, y agrega que “reviste una gravedad particular y podría constituir un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma”.

Ante la situación de violencia en esa población del Norte de Antioquia generada por la confrontación entre las disidencias del frente 36 y el Clan del Golfo, “La Defensoría del Pueblo exige al Clan del Golfo (autodenominado EGC) y al frente 36 de las disidencias al mando de alias Calarcá, actores armados que operan en Briceño (Antioquia), el respeto estricto e incondicional del DIH, en especial la protección de la población civil, la misión médica, los bienes civiles y los espacios comunitarios, absteniéndose de realizar acciones que generen daños indiscriminados o desproporcionados”.

La solicitud también abarca a las autoridades departamentales, fuerza pública y Gobierno Nacional para que activen protocolos de protección debido a que podrían reportarse desplazamientos forzados o confinamientos.

Finalmente, debido a la grave situación de seguridad, la Defensoría solicitó la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de analizar el riesgo de las comunidades y definir medidas de protección, entre otras medidas.