Sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 27 de enero
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy martes 27 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Cierre por optimización de redes en:
Normandía
Av 5a oeste entre calle 5 oeste hasta la Av 4a oeste
Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 10:00 am, hasta las 10:00 pm.
Carro tanque para abastecimiento de agua a los usuarios de Normandía
ENERGÍA
Cambio de 10 postes de concreto en:
Mariano Ramos
Carrera 48 con calle 36a
Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.
Se dará altura a la línea de cable ecológico en:
Agua Blanca, en la comuna 11
Carrera 25 entre calle 26 hasta la calle 27
Habrá suspensión temporal del servicio a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm.
ALCANTARILLADO
Limpieza en:
Canal oriental a la altura de la Ptar
Canal Menga