Sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 27 de enero

Hoy martes 27 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Cierre por optimización de redes en:

Normandía

Av 5a oeste entre calle 5 oeste hasta la Av 4a oeste

Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 10:00 am, hasta las 10:00 pm.

Carro tanque para abastecimiento de agua a los usuarios de Normandía

ENERGÍA

Cambio de 10 postes de concreto en:

Mariano Ramos

Carrera 48 con calle 36a

Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.

Se dará altura a la línea de cable ecológico en:

Agua Blanca, en la comuna 11

Carrera 25 entre calle 26 hasta la calle 27

Habrá suspensión temporal del servicio a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm.

ALCANTARILLADO

Limpieza en:

Canal oriental a la altura de la Ptar

Canal Menga