Sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy martes 27 de enero

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy martes 27 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Cierre por optimización de redes en:

Normandía

Av 5a oeste entre calle 5 oeste hasta la Av 4a oeste

Suspensión temporal del servicio de agua a partir de las 10:00 am, hasta las 10:00 pm.

Carro tanque para abastecimiento de agua a los usuarios de Normandía

ENERGÍA

Cambio de 10 postes de concreto en:

Mariano Ramos

Carrera 48 con calle 36a

Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.

Se dará altura a la línea de cable ecológico en:

Agua Blanca, en la comuna 11

Carrera 25 entre calle 26 hasta la calle 27

Habrá suspensión temporal del servicio a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm.

ALCANTARILLADO

Limpieza en:

Canal oriental a la altura de la Ptar

Canal Menga

