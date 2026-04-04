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06 abr 2026 Actualizado 03:09

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Orden Público

“Atentado en Briceño es una reacción cobarde de grupos criminales”: MinDefensa Pedro Sánchez

El ministro agregó que “estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”.

Pedro Arnulfo Sánchez | Foto: Colprensa / Cristian Bayona

Pedro Arnulfo Sánchez | Foto: Colprensa / Cristian Bayona

Pedro Arnulfo Sánchez | Foto: Colprensa / Cristian Bayona

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre el atentado terrorista ocurrido en Briceño, Antioquia, en plena Semana Santa, y aseguró que “responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública”.

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El jefe de la cartera de Defensa indicó que, aunque el ataque no dejó víctimas fatales, “sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH”.

Además, agregó que “estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”.

Según el ministro, en esta región delinquen la estructura 36 de las disidencias de las Farc, afín a alias ‘Calarcá‘, así como estructuras del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

En contexto: Explosión de un artefacto en Briceño deja un policía herido y daños en estación de policía

Finalmente, señaló que la Fuerza Pública tiene “activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables” del atentado, mientras avanzan las operaciones en el norte de Antioquia.

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