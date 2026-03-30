Lluvias colapsan la vía Melgar - Bogotá en pleno inicio de Semana Santa

Tolima

Las emergencias invernales que afronta el municipio de Melgar también perjudicaron este lunes la movilidad en el corredor vial que conduce hacia Bogotá. Las lluvias causaron algunos derrumbes, inundaciones, caída de ramas, entre otras emergencias, que terminaron por restringir el paso vehicular en algunos tramos.

Según informó Vía Sumapaz, concesionaria encargada del corredor vial, los cierres parciales se han presentado en los sectores de La Colorada, El Salero y la variante de Melgar, así como en El Paso, en el municipio de Ricaurte.

“Estas condiciones están siendo atendidas de manera oportuna por los equipos de operación y mantenimiento, con presencia en campo de maquinaria y personal técnico que adelanta labores de limpieza, verificación y monitoreo permanente. Es importante destacar que la vía se mantiene operativa, con tránsito habilitado y flujo vehicular en ambos sentidos”, aseguró la concesionaria.

En la variante de Melgar se han implementado contraflujos o manejos de tráfico para intentar controlar el alto flujo de vehículos.

“A esta hora, no se presentan afectaciones mayores y la movilidad se mantiene activa, permitiendo el tránsito de vehículos a lo largo del corredor vial. Se recomienda a los viajeros conducir con precaución, especialmente en zonas de lluvia, atender la señalización y las indicaciones del personal en vía”, sostuvo la concesionaria.

Sin embargo, en redes sociales conductores han reportado monumentales trancones y algunos cierres viales que tienen colapsados varios puntos, en pleno inicio de la Semana Santa.

“El municipio soportó una fuerte presencia de lluvias en las últimas horas que ocasionó una serie de emergencias en diferentes barrios y sectores, pero también afectó la movilidad que comunica desde Cundinamarca hacia el Tolima en el paso de la doble calzada. También generó afectación en el Terminal de Transportes de Melgar; incluso tenemos un problema en la capa asfáltica a la entrada del terminal como consecuencia de las fuertes lluvias”, detalló Miguel Bermúdez, director operativo de Tránsito del Tolima.

El funcionario pidió paciencia a los conductores, ya que se “está presentando un poco de trancón, de acumulación vehicular en el paso de Cundinamarca hacia el Tolima, debido a que está cerrada parte de la vía”.

Se espera que en la tarde de este lunes se pueda normalizar la movilidad en la vía Bogotá – Melgar. Entretanto, recomiendan tomar la vía Bogotá – La Mesa – Girardot como ruta alterna.