5 pueblos de tierra caliente cerca de Bogotá para visitar en Semana Santa: a pocas horas en carro

Semana Santa es una de las primeras épocas de descanso del año y con esto, las personas y diferentes familias de la ciudad buscan relajarse planeando viajes o alguna que otra salida para no quedarse en la rutina de todos los días. Sin embargo, no siempre se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a cabo un viaje más elaborado, pero esto no debe ser un motivo para no salir, ya que existen diversas opciones para salir con poco dinero en el que se puede incluir a toda la familia sin que el bolsillo sufra tanto.

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Bogotá es una ciudad que tiene diversas salidas, por lo que sus habitantes pueden tener a la mano muchas opciones de pueblos o destinos que no quedan tan retirados para disfrutar en los días de vacaciones de Semana Santa. Por esta razón, aquí le contamos algunos municipios a los que puede ir sin necesidad de gastar tanto y según lo que quiera, ya sea un descanso para reflexionar o diversión para toda la familia.

La Mesa:

A tan solo 90 minutos de Bogotá, La Mesa combina su clima cálido con actividades al aire libre como caminatas ecológicas y avistamiento de aves. Este destino es perfecto para quienes buscan desconexión total y un contacto más cercano con la naturaleza, siendo ideal para escapadas de fin de semana.

La Mesa, Cundinamarca Ampliar La Mesa, Cundinamarca Cerrar

Melgar:

A tan solo dos horas de Bogotá, Melgar es el destino perfecto para los amantes del sol y el agua. Con una temperatura promedio de 30 °C, este lugar es famoso por sus balnearios y cascadas, ideales para refrescarse. Su variada oferta hotelera incluye alojamientos con amplias piscinas, donde las tardes soleadas se convierten en una experiencia inolvidable.

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Anapoima:

Ubicado a unas dos horas de Bogotá, Anapoima es un refugio para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Con un clima constante de 30 °C, este municipio es famoso por actividades como ciclo paseos, caminatas ecológicas, barranquismo y recorridos en cuatrimotos. Es el lugar ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, alejándote del bullicio de la capital.

Anapoima, Colombia / ChandraDhas Ampliar Anapoima, Colombia / ChandraDhas Cerrar

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Villeta:

Conocida como la capital de la panela, Villeta está a dos horas de Bogotá, y goza de una temperatura promedio de 26 °C. Este destino es ideal para explorar la tradición de la caña de azúcar en sus fincas locales y disfrutar del Salto de los Micos, una hermosa cascada que se convierte en un lugar perfecto para relajarse. Las fincas de recreo en Villeta son el complemento ideal para unas vacaciones de descanso y sol.

El dulce aroma del pandero de Villeta. Foto: Publirreportaje Ampliar El dulce aroma del pandero de Villeta. Foto: Publirreportaje Cerrar

Girardot:

Situado a tres horas de Bogotá, Girardot combina un clima cálido con una temperatura promedio de 23 °C y un importante legado histórico como puerto fluvial. Entre sus principales atractivos se encuentran el Parque Acuático Piscilago, con piscinas, toboganes y un zoológico, y el Parque de la Locomotora, donde puede conocer más sobre la historia del transporte en el país. Además, Girardot ofrece opciones de alojamiento con piscinas y actividades recreativas.

Girardot Ampliar Girardot Cerrar

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