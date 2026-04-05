Tabla del descenso de la liga colombiana: Cúcuta vence a América

La jornada 16 trajo su primera noticia para la tabla del descenso, el Cúcuta Deportivo venció a América de Cali y salió de los primeros lugares de esta clasificación.

Cúcuta 2 - 0 América

Cúcuta recibió a América de Cali en el estadio General Santander y lo venció dos goles por cero. La primera anotación llegó al minuto 41 por medio de Jaime Peralta. En el segundo tiempo los locales aumentaron el marcador por un lanzamiento desde el punto de pena máxima cobrado por Léider Berdugo.

Tabla del descenso de la Liga colombiana