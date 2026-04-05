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06 abr 2026 Actualizado 13:34

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Liga Colombiana

Tabla del descenso de la liga colombiana: Cúcuta vence a América

El equipo de Richard Páez logró salir de los dos primeros lugares de esta clasificación.

Diario AS Colombia

Ángela Tatiana Rodríguez

La jornada 16 trajo su primera noticia para la tabla del descenso, el Cúcuta Deportivo venció a América de Cali y salió de los primeros lugares de esta clasificación.

Cúcuta 2 - 0 América

Cúcuta recibió a América de Cali en el estadio General Santander y lo venció dos goles por cero. La primera anotación llegó al minuto 41 por medio de Jaime Peralta. En el segundo tiempo los locales aumentaron el marcador por un lanzamiento desde el punto de pena máxima cobrado por Léider Berdugo.

Tabla del descenso de la Liga colombiana

PosiciónEquipoPromedio
1Boyacá Chicó0.86
2Jaguares0.93
3Cúcuta Deportivo0.93
4Internacional de Bogotá1.08
5Alianza FC1.11
6Deportivo Cali1.12

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