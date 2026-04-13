🔴EN VIVO Inter de Bogotá vs. Alianza: ambos equipos con necesidades opuestas por la liga Colombiana

Internacional de Bogotá recibe a Alianza Valledupar este domingo a las 8:30 p.m. en el estadio de Techo, en un compromiso determinante para el cierre de la fase regular de la Liga . El conjunto capitalino llega con la presión de volver al triunfo tras varias fechas sin ganar, una racha que lo hizo caer a la novena posición con 22 puntos y lo dejó por fuera del grupo de los ocho.

El equipo bogotano está obligado a sumar de a tres si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. Luego de un inicio prometedor, la irregularidad le pasó factura y ahora necesita recuperar solidez y eficacia en un momento clave del campeonato. Jugar en casa aparece como una oportunidad ideal para reencontrarse con su mejor versión.

Por su parte, Alianza Valledupar afronta el duelo desde otra realidad. Ubicado en la parte baja de la tabla y con escasas opciones de clasificar, el equipo buscará competir y sumar pensando en la reclasificación, además de intentar complicar a un rival que llega con urgencias. Un partido donde la necesidad de Inter contrasta con la intención de Alianza de dar la sorpresa.

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