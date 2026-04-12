🔴EN VIVO Cali vs. Llaneros: duelo directo por los ocho en Palmaseca
Vallecaucanos y llaneros se enfrentan en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar
Deportivo Cali recibirá a Llaneros este domingo 12 de abril a las 4:10 p.m. en el estadio de Palmaseca, en un compromiso pendiente de la fecha 9 de la Liga que toma gran relevancia en la lucha por los cuadrangulares semifinales.
El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega en un buen momento, ubicado en la séptima posición con 22 puntos y con el impulso anímico tras su reciente victoria frente a Junior. Para el conjunto azucarero, hacerse fuerte en casa será clave para mantenerse dentro del grupo de los ocho y empezar a marcar diferencia sobre sus rivales directos.
Por su parte, Llaneros también atraviesa un presente positivo. Se ubica en la casilla 11 con 20 puntos, muy cerca de la zona de clasificación, y viene de dar un golpe importante tras vencer a Independiente Santa Fe. Esa cercanía en la tabla convierte este duelo en un enfrentamiento directo.
Se espera un partido parejo y disputado, con dos equipos que llegan en alza y con la necesidad de sumar. Cali buscará consolidarse en los ocho, mientras Llaneros intentará sorprender como visitante y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.
Siga acá la transmisión del partido:
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido
Dennys Quintero (Llaneros) ha visto tarjeta roja.
Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Dennys Quintero (Llaneros).
Cambio en Deportivo Cali, entra al campo Andrés Colorado sustituyendo a Daniel Giraldo.
Cambio en Deportivo Cali, entra al campo Emanuel Reynoso sustituyendo a Avilés Hurtado.
¡Gooooool! Deportivo Cali 1, Llaneros 1. Jhon Vásquez (Llaneros) remate con la izquierda desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Kevin Caicedo.
Falta de Daniel Giraldo (Deportivo Cali).
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Andrés Correa (Deportivo Cali).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Deportivo Cali 1, Llaneros 0. Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Remate fallado por Julián Quiñónes (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Francisco Meza.
Remate rechazado de Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Remate fallado por Felipe Aguilar (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Dinenno con un pase de cabeza.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Dennys Quintero.
Remate rechazado de Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Empieza segunda parte Deportivo Cali 0, Llaneros 0.
Final primera parte, Deportivo Cali 0, Llaneros 0.
Falta de Andrés Correa (Deportivo Cali).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Howell Mena (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Juan Dinenno (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alejandro Moralez (Llaneros).
Fuera de juego, Llaneros. Carlos Cortés intentó un pase en profundidad pero Jhon Vásquez estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Howell Mena (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Cortés.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Pedro Gallese.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jhon Vásquez (Llaneros) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Francisco Meza.
Falta de Juan Dinenno (Deportivo Cali).
Dennys Quintero (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Marlon Sierra (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fernando Álvarez (Deportivo Cali).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Avilés Hurtado (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Howell Mena (Llaneros).
Remate rechazado de Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Steven Rodríguez.
Falta de Fabián Viáfara (Deportivo Cali).
Kevin Caicedo (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Viáfara con un centro al área.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Avilés Hurtado.
Luis Miranda (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Avilés Hurtado (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Luis Miranda (Llaneros).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Julián Quiñónes.
Remate rechazado de Carlos Cortés (Llaneros) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kevin Caicedo.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Néider Ospina (Llaneros) remate con la derecha desde la banda derecha.
Falta de Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Marlon Sierra (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Steven Rodríguez (Deportivo Cali).
Kevin Caicedo (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matías Orozco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Howell Mena.
Remate rechazado de Fabián Viáfara (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Howell Mena.
Francisco Meza (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Remate fallado por Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Andrés Correa.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Dinenno.
Juan Loaiza (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla.
Cambio en Llaneros, entra al campo Howell Mena sustituyendo a Juan Pertúz debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Loaiza (Llaneros).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Cali).
Fuera de juego, Deportivo Cali. Matías Orozco intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Felipe Aguilar.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Daniel Giraldo.
Steven Rodríguez (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Cortés (Llaneros).
Remate parado por bajo a la izquierda. Alejandro Moralez (Llaneros) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Marlon Sierra (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alejandro Moralez (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Néider Ospina con un centro al área.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Julián Quiñónes.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Cali).
Remate rechazado de Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Mano de Kevin Caicedo (Llaneros).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento