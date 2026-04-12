🔴EN VIVO Cali vs. Llaneros: duelo directo por los ocho en Palmaseca

Vallecaucanos y llaneros se enfrentan en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar

Deportivo Cali recibirá a Llaneros este domingo 12 de abril a las 4:10 p.m. en el estadio de Palmaseca, en un compromiso pendiente de la fecha 9 de la Liga que toma gran relevancia en la lucha por los cuadrangulares semifinales.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega en un buen momento, ubicado en la séptima posición con 22 puntos y con el impulso anímico tras su reciente victoria frente a Junior. Para el conjunto azucarero, hacerse fuerte en casa será clave para mantenerse dentro del grupo de los ocho y empezar a marcar diferencia sobre sus rivales directos.

Por su parte, Llaneros también atraviesa un presente positivo. Se ubica en la casilla 11 con 20 puntos, muy cerca de la zona de clasificación, y viene de dar un golpe importante tras vencer a Independiente Santa Fe. Esa cercanía en la tabla convierte este duelo en un enfrentamiento directo.

Se espera un partido parejo y disputado, con dos equipos que llegan en alza y con la necesidad de sumar. Cali buscará consolidarse en los ocho, mientras Llaneros intentará sorprender como visitante y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

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